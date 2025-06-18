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SON DAKİKA | Trump baskı yapıyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberine göre Fed merakla beklenen faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Trump karar öncesi Fed Başkanı Powell'ı "Aptal" diyerek eleştirmişti.

SON DAKİKA | Trump baskı yapıyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Recep Demircan

Fed piyasaların yakından takip ettiği faiz kararını açıkladı. ABD Başkanı Trump'ın faizleri indirin çağrısına karşılık Fed'in nasıl bir adım atacağı merak ediliyordu.

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FED KARARINI AÇIKLADI

Fed, aldığı kararda politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

"BELİRSİZLİK AZALDI ANCAK..."

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), uzun vadede maksimum istihdamı ve yüzde 2 oranında enflasyonu sağlamayı hedeflediği belirtilen açıklamada, "Ekonomik görünüme ilişkin belirsizlik azaldı ancak yüksek kalmaya devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

2 FAİZ İNDİRİMİ MASADA

ABD Merkez Bankasının (Fed) tahminleri, Bankanın bu yıl 2 faiz indirimi yapma olasılığının devam ettiğini ortaya koydu.

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için mart ayında öngördüğü yüzde 3,9'da sabit tuttu.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini bu yıl için yüzde 1,7'den yüzde 1,4'e, gelecek yıl için yüzde 1,8'den yüzde 1,6'ya düşürülürken, 2027 için yüzde 1,8 olarak korundu.

TRUMP KARAR ÖNCESİ "APTAL" DEMİŞTİ

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte, Fed'in bugün açıklayacağı faiz kararı öncesi değerlendirmelerde bulunmuştu.

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Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdüren Trump, "Açıkçası, Fed'de aptal biri var. Muhtemelen bugün faiz indirimi yapmayacak." diye konuşmuştu.

Hissenet
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