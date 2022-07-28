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Son dakika: Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatı için dikkat çeken detay! Bin lira...

28.07.2022 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık rakamları gün içerisinde yatırımcı tarafından merakla takip ediliyor. "Gram altın Fed faiz kararı sonrası ne oldu? Altın alım satım için doğru zaman mı? 28 Temmuz altın fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi?” sorusuna yanıt arayan vatandaşların odağında dün akşamki Fed faiz kararı yer alıyor. Karar sonrası ons altın 1 ayın zirvesine çıkarken altın gram fiyatı ise bin lirayı aştı. İşte piyasalarda son dakika gelişmeleri…

Son dakika: Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatı için dikkat çeken detay! Bin lira...

Son dakika: Altın fiyatları Fed’in faiz kararı sonrası altın fiyatlarına odaklandı. Gün içerisinde sıklıkla takip edilen altın fiyatları için son dakika gelişmeleri araştırılırken, 28 Temmuz Perşembe günü yatırımcılar “Güncel altın ve dolar kuru fiyatları nedir? Gram altın düşecek mi yükselecek mi? sorularına yanıt arıyor. Fed Başkanı Powell’ın dün yaptığı konuşma sonrasında altın gram ve ons fiyatı yükselişe geçerken küresel riskleri de fiyatlayan ons altın 1 ayın zirvesini gördü. Gram altın da 1000 lira seviyesindeki hareketlerini sürdürüyor. İşte canlı, güncel ve anlık altın fiyatları için son dakika gelişmeleri…

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ALTIN ONS FİYATI 2 AYIN ZİRVESİNDE

Fed'in faizi ikinci kez 75 baz puan artırdığı Temmuz ayı FOMC toplantısı sonrası konuşan Fed Başkanı Powell'ın korkulduğu kadar şahin mesajlar vermemesi ABD dolarını zayıflatırken altına destek verdi.

Powell'in faiz artırımlarının bir noktada yavaşlayacağı yönündeki sözlerinin yatırımcıların risk iştahını yeniden canlandırmasıyla birlikte ABD doları gerilerken spot altın fiyatı bu sabah 1741,91 dolar/ons seviyesini gördü.

Spot altın fiyatı şu sıralarda da düne göre yüzde 0,38 artışla 1740,54 dolar/ons seviyesinde.

GRAM ALTIN BİN LİRAYI AŞTI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.003,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,98 artışla 1.734 dolardan günü tamamlamasının ardından şu dakikalarda yüzde 0,6 yükselişle 1.744 dolardan işlem görüyor.

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ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, kısa vadede altın fiyatında yukarı hareketin devam etmesini beklediklerini ifade ederlerken, 1780 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi için elde güzel bir şans olduğunu vurguluyorlar.

Ancak bu seviyenin test edilebilmesi için altın fiyatının öncelikle 1747 dolar/ons direncini kırması gerekiyor. Buranın aşılamaması halinde 1728-1720 dolar/ons aralığına kadar geri çekilme olabilir.


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