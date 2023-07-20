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SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ve dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına ilk tepkisi! Yeni rekor için çok net rakam: ‘Artık fırsat vermeyecek…’

20.07.2023 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika… Altın fiyatları ve dolar/TL Merkez Bankası faiz kararı sonrasında yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Rekor seviyelerdeki gram altın fiyatı ile dolar kuru için ‘Düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusuna yanıt arayanlara, piyasa uzmanından cevap geldi. Hatice Kolçak, dolar için 30-31 TL tahmini yaparken, altının gram fiyatı içinse 2.000 TL ve üzerindeki rakamları gündeme getirdi. İşte 20 Temmuz 2023 Perşembe Kapalıçarşı verileri ile güncel döviz kurları ve altın fiyatları grafiği…

SON DAKİKA: Gram altın fiyatı ve dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına ilk tepkisi! Yeni rekor için çok net rakam: ‘Artık fırsat vermeyecek…’

Son dakika haberi… Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı açıklandı. Buna göre yüzde 15 seviyesinde olan faizler 250 baz puanlık artış ile yüzde 17,50 seviyesine yükseltildi. İşte Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararının ardından altın fiyatları ve döviz kurlarında son durum.

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DOLAR KURUNDA SON DURUM

Güne 26,78 TL seviyelerinden başlayan dolar/TL kuru faiz kararı sonrasında 26,92 TL’den satışa sunuluyor. Euro/TL kuru da 30 TL seviyesinden açılış yapmasının ardından 30,22 seviyesinden alıcı ile buluşuyor.

DOLAR (16)

BORSADAN YENİ REKOR

Merkez Bankası öncesi 6628 puanda hareket eden Borsa İstanbul, sonrasında 6677 puana yükselerek tüm zamanların en yüksek gün içi zirvesine ulaştı. BIST 100 endeksi, saat 14.22 itibarıyla yüzde 1,38 kazançla 6659 puanda bulundu.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından kapanışının hemen üzerinde 1.714 liradan güne başlamıştı. Faiz kararının ardından 1715 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2914 lira, Cumhuriyet altını da 11.799 liradan satılıyor. Dün yüzde 1,2 artışla 1.979 dolardan günü tamamlayarak 17 Mayıs'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını yapan altının ons fiyatı, ise şu sıralarda 1984 dolardan değerleniyor.

GRAM ALTIN (5)

PİYASALARA ÇİFTE TAHMİN

Ons altın tarafında beklentiler yükseliş yönünde oluşurken, gram altın fiyatı için de aynı tahmin yapıldı. Piyasa Uzmanı Hatice Kolçak son yaptığı değerlendirmesinde şimdiye kadar altının gram fiyatı için gelen yükselişin sebebini dolar kuruna bağlarken, yeni tahminini de açıkladı. “Artık Dolar kurundaki beklentim 30-31 TL’ye çıktı” diyen Kolçak, “Bu nedenle, gram altın fiyatlarındaki beklentimi de 2.000 TL ve üzerine revize ettim… TL’de kalanlar ‘Ne yapacağız?’ diye soruyor. Ancak, tren kalktı ve artık yol alıyor! Kur Korumalı Mevduat (KKM) ya da trend olan şeylere yatırım yapmak mantıklı. Benim beklentim gram altın ve doların yükseleceği yönünde” ifadelerini kullandı.

GRAM ALTIN (6)

MAKAS ARALIĞI YENİDEN AÇILDI

Hatice Kolçak, fiziki tarafta ekranlarda yer alan fiyatı dikkate almadığını belirtirken, Kapalıçarşı kuru ile İnterbank kuru arasındaki makasın yeniden açıldığını kaydetti. Bu sebeple Kolçak, gram altın için gerçek rakamın 1.882 TL olduğunu söyledi. Uzman, “Yani fiziki altında gerçek rakam bu. Gram altın fiyatında yükseliş var. Devam edecek, artık alım fırsatı vermeyecek gibi duruyor” değerlendirmesinde bulundu.

ALTIN

PİYASA DOLAR


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Altın dolar

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