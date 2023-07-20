FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: Beklentiler boşa çıktı

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: Beklentiler boşa çıktı

20.07.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi… Tüm Türkiye’nin gözü kulağı bu açıklamaya çevrilmişti. Haziran’da 27 ay sonra ilk kez faiz artışına giden Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı resmen duyuruldu. Buna göre banka, politika faizini 250 baz puanlık artış ile yüzde 17,50 seviyesine getirdi. Geçtiğimiz ay dili tamamen değiştirilen PPK metninde ise bu ay da dikkat çeken ifadeler kullanıldı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: Beklentiler boşa çıktı

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı son dakika olarak açıklandı. TCMB, bir önceki toplantısında faizi 650 baz puan artışla yüzde 15,00 seviyesine yükseltmişti. Açıklamada parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı mesajı verildi. Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023 için 250 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,50 seviyesine yükseldi.

MERKEZ BANKASI (5)

Ekonomistlerin tamamı faizlerin artırılacağı yönünde görüş belirtirken, medyan beklenti ise 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

‘SICAK PARA’ GİRİŞİ İDDİASI

Bankanın beklentiler altında açıklanan faiz kararı için önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre ekonomistler Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sıcak para girişine işaret ederek, faizin daha düşük tutulacağını kaydetmişti. Reuters’ın haberinde, bu kapsamda 8.5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği olmak üzere toplamda 11.5 milyar dolarlık sıcak para girişi olduğu iddia edildi. Ancak banka tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

## GÜNCEL PİYASA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rusya’dan Türkiye için şaşırtan hamleRusya’dan Türkiye için şaşırtan hamle
Bakanlık'tan o üründe fiyat artışına müdahale!Bakanlık'tan o üründe fiyat artışına müdahale!
Kayseri'de ulaşıma zam! Tam bilet...Kayseri'de ulaşıma zam! Tam bilet...
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Öğretmen ve 15 yaşındaki öğrencisinin ilişkisi ifşa edildi

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Asırlardır kilitli olan kapıyı açtılar! Manzaraya inanamadılar

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.