SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: Beklentiler boşa çıktı

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı son dakika olarak açıklandı. TCMB, bir önceki toplantısında faizi 650 baz puan artışla yüzde 15,00 seviyesine yükseltmişti. Açıklamada parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı mesajı verildi. Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023 için 250 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,50 seviyesine yükseldi.

Ekonomistlerin tamamı faizlerin artırılacağı yönünde görüş belirtirken, medyan beklenti ise 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

‘SICAK PARA’ GİRİŞİ İDDİASI

Bankanın beklentiler altında açıklanan faiz kararı için önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre ekonomistler Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sıcak para girişine işaret ederek, faizin daha düşük tutulacağını kaydetmişti. Reuters’ın haberinde, bu kapsamda 8.5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği olmak üzere toplamda 11.5 milyar dolarlık sıcak para girişi olduğu iddia edildi. Ancak banka tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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