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SON DAKİKA | Gram altın fiyatları yatırımcıyı şoke etti! 3 ay sonra bir ilk… Fed ve TCMB’nin faiz kararı bekleniyor

16.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Gram altın fiyatları dün 1000 liranın altına inerek yatırımcısını telaşlandırmıştı. Bu gelişme sonrası “Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?” sorusunu araştıran vatandaşlar haftanın son işlem gününde fiyatlar karşısında şok oldu. Altının gram fiyatı bu sabah 975 liraya kadar geriledi. Piyasalar önümüzdeki hafta Fed ve TCMB’nin faiz kararını bekliyor. Peki altın için alım fırsatı mı? Piyasa analisti İslam Memiş herkesin merak ettiği o soruyu yanıtladı.

SON DAKİKA | Gram altın fiyatları yatırımcıyı şoke etti! 3 ay sonra bir ilk… Fed ve TCMB’nin faiz kararı bekleniyor

Son dakika: Gram altın fiyatları 20 Haziran sonrası ilk kez böyle bir hareketlilikte bulundu. Altının gram fiyatı dün 989 liradan güne başlamıştı. Ancak küresel piyasada ons altının 1670 dolara kadar gerilemesi altının gram fiyatını alt üst etti. 990 liradan günü kapatan gram altın bu sabah 975 liraya kadar geriledi. Dolar/TL kuru ise dün 18,36 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekoruna bir adım daha yaklaştı. Şu sıralar ise 18,25’ten değerleniyor. Altın ve para piyasalarını gelecek hafta iki kritik gelişme bekliyor. Gelecek hafta önce ABD Merkez Bankası Fed, ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplantısı var.

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FED’DEN 100 BAZ PUANLIK FAİZ ARTIŞI İHTİMALİ

ABD’de enflasyonun son ayda beklenen düşüşü gösterememesi nedeniyle, ABD Merkez Bankası Fed’in önden yüklemeli faiz artışlarına devam edeceği beklentisi arttı. Bu ayki toplantıda 75 baz puanlık faiz artışına kesin gözüyle bakılırken 100 puanlık faiz artışı ihtimali de yüzde 20’ye yaklaştı. Fed'in enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha hızlı bir şekilde sıkılaştırmaya devam edeceğine dair güçlü beklentilerin, 20-21 Eylül'deki FOMC toplantısına kadar ABD Doları’nı desteklemesi bekleniyor.

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TCMB’NİN FAİZ KARARI NE OLACAK?

Bir diğer gelişme ise yurt içinde TCMB’nin alacağı faiz kararı olacak. TCMB, bu yıl Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında beklentilere paralel olarak faizde herhangi bir değişikliğe gitmemişti. Ancak banka, geçtiğimiz ay haftalık repo faizinin yüzde 14,00 seviyesinde sabit bırakılacağı beklentisine karşın 100 baz puanlık indirim kararı almış ve yüzde 13 seviyesine çekmişti. Ekonomistlerin bu ayki karara ilişkin beklentisi faizlerin sabit bırakılması yönünde oldu. Merkez Bankası faiz kararı, 22 Eylül Perşembe günü saat 14.00'te açıklanacak.

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“ALTINDAKİ DÜŞÜŞ ALGISAL”

Piyasalara ilişkin değerlendirmede bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, dikkati her geçen gün artan jeopolitik risklere çekerek, altın piyasasının sevdiği bir ortamda olunduğunu, normal şartlar altında altın fiyatlarının şu anda yükseliş trendinde olması gereken bir süreçte olduğunu söyledi. Uzman isim, "Altın ve gümüş fiyatlarını baskılama nedenleri tamamen algısal bir durum. Eğer altını serbest bıraksalar, altın gerçek değeri olan 2000 bin dolar seviyesine yükselse zaten enflasyona karşı insanları inandıramazlar. Dolayısıyla da bir algıyla piyasanın yönetildiğini gözlemliyoruz” ifadelerini kullandı.

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ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Yatırımcılara alım satım konusunda dikkat edilmesi gereken makas aralığına ilişkin de uyarılarda bulunan İslam Memiş, “Alım-satım yapan yatırıcım 980-990’lı rakamları gördüğü andan itibaren, bozdurma ihtiyacı olan yatırımcı da 1000 lira seviyesinin altında bozdurmaması gerekiyor. Özellikle dolar tarafında 18,26 seviyesi ekranlarda görülüyor. Ancak serbest piyasalarda 18,40 seviyesinde bir dolar kuru var. Dolar da şu anda gram altının 1000 lira seviyesinin üzerinde tutulmasına yardımcı oluyor” dedi.


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