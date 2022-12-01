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  4. SON DAKİKA | Gram altında tüm zamanların rekoru! Powell'ın faiz açıklamaları sonrası...

SON DAKİKA | Gram altında tüm zamanların rekoru! Powell'ın faiz açıklamaları sonrası...

01.12.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram altın fiyatları Fed Başkanı Jerome Powell'ın sonrası 1072 seviyesine yükselerek rekor kırdı. Fiyatlardaki hareketlilik sonrası altınla ilgi tahminler yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Gram altın fiyatlarındaki yeni rekor sonrası analistlerden tahminler de gelmeye başladı. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Gram altında tüm zamanların rekoru! Powell'ın faiz açıklamaları sonrası...

Son dakika: Gram altın fiyatları rekor kırdı. Uzun bir aradan sonra yatırımcısını sevindiren gram altın fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Kapalıçarşı verileri ve altın grafiğindeki hareketlilik ile yatırımcılar, “altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi?” sorularına yanıt arıyor. İşte, 1 Aralık 2022 canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika…

SON DAKİKA: GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Spot piyasada altının onsu 1.789 doları gördü. Gram altın ise 1.072 TL'yi geçerek rekor kırdı. Altın Çarşamba günü yüzde 1,18'lik artışının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın bir sonraki toplantıda faiz oranı artışlarının hızının yavaşlayacağına dair işaretler vermesiyle yükselişe geçti.

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İSLAM MEMİŞ’TEN 2023 YILI İÇİN REKOR ALTIN TAHMİNİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise gram altın fiyatları tahmini yaparak Aralık ayı boyunca sert yükselişlerin devam edeceğini ifade etti. Altının Aralık ayının sonunda 1.200 TL olacağını belirten İslam Memiş, 2023 yılı içerisinde ise gram altının 1.400 TL olacağını öngördü.

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