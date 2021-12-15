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Son dakika haberi: AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

15.12.2021 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretin ne zaman açıklanacağı konusunda AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, son dakika haberleri geldi. Kurtulmuş, "Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır." dedi

Son dakika haberi: AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satırbaşları:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.

4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Numan Kurtulmuş
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