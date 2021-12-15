Son dakika haberi: AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması

AK Parti Genel Başkan vekili Numan Kurtulmuş, asgari ücrete ilişkin son dakika açıklamalarda bulundu.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CNN Türk canlı yayınında Dicle Canova'nın gündeme dair sorularını yanıtlıyor.

İşte Kurtulmuş'un açıklamalarından önemli satırbaşları:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK VE NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çalışma Bakanlığımız beklentileri tespit etti. Nihayetinde müzakere sonucudur. Herkesi tatmin edecek, hakkaniyetli bir Asgari Ücret tespiti olacaktır.

4 BİN TL ÜSTÜ MÜ?

Bunu tam olarak söylemek mümkün olmaz. Beklentiler çerçevesinde bunu belirleyeceğiz. İnşallah herkesin tatmin olduğu bir rakam olacak.

