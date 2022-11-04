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SON DAKİKA HABERİ | EYT bekleyen herkesi etkileyecek! Elinizi çabuk tutun 1 Ocak 2023'te 62 bin liraya çıkabilir

04.11.2022 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika EYT haberi: Gündemin en önemli konularından EYT'de vatandaşlar son durumu takip ediyor. Uzmanlar, EYT konusunda önemli bir uyarıda bulunuyor. Aralıkta açıklanacak çalışma eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanları kapsayacak. Sigorta girişini öne çekmek isteyenler de doğum ve askerlik borçlanması ödemeye başladı. Uzmanlar ödemelerin ocak ayından önce yapılmasını öneriyor. Aksi takdirde ödemeler asgari ücrete gelecek zam oranında artacak. İşte EYT son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERİ | EYT bekleyen herkesi etkileyecek! Elinizi çabuk tutun 1 Ocak 2023'te 62 bin liraya çıkabilir

Son dakika EYT haberi: Çok sayıda vatandaşın gündemini en çok meşgul eden konulardan bir tanesi EYT konusu. Emeklilikte Yaşa Takınlanlar ile ilgili düzenleme beklenirken çalışmaya ilişkin son gelişmeler ve uzmanların uyarıları da yakından takip ediliyor. Bu süreçte bazı EYT'liler prim gününü hesaplıyor, bazıları ise borçlanmalarını ödemeye çalışıyor. Emeklilik bekleyen binlerce çalışanın EYT için hazırlık yaptığı bu süreçte, çalışmanın da aralık ayında açıklanması bekleniyor. Bilindiği üzere söz konusu çalışma, eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olanları kapsayacak. Bu nedenle de sigorta girişini öne çekmek isteyen çok sayıda vatandaş doğum ve askerlik borçlanmalarını ödemeye başladı. Ancak uzmanlardan oldukça önemli bir uyarı geldi. Eğer bu detaya dikkat edilmezse vatandaşlar, asgari ücrete gelecek zam oranında, daha fazla ödeme yapacaklar. İşte EYT ile ilgili son dakika gelişmesinin detayları...

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Haber Global’de yer alan habere göre vergi uzmanı Murat Bal, askerlik borçlanması, doğum borçlanması, Bağkur ihyası, yedek subayların yedek subaylık okulunda geçen süreleri ve avukatlık stajı gibi borçlanmaların yapılabildiğini belirtti.

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1999 ÖNCESİ ASKERLİK BORÇLANMASI

Ancak bu noktada ödemenin ne zaman yapıldığı ile ilgili dikkat edilmesi gereken bir detay var. Örneğin askerlik borçlanması olan bir vatandaş, 1 Ocak 2023'ten önce ödeme yaparsa günlük 69 lira, toplamda 37 bin 963 lira ödeyecek. Fakat bu kişi ödemesini 1 Ocak'tan sonra yaparsa bu rakam, asgari ücrete gelen zam oranında artacak.

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Hesaplamaları tablo üzerinde de gösteren vergi uzmanı Bal konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Örnek olarak 550 gün askerliğin borçlanmasının hali hazırda ne kadar olduğuna dair de çıkardık buraya rakamları. Yüzde 65 oranında artışa göre askerlik borçlanması gördüğünüz gibi 62 bin 711 liraya çıkıyor. Halbuki 37 bin 963 liraydı. Yani yüzde 65 bir artış olursa eğer asgari ücrette o zaman rakamlar çok ciddi şekilde artıyor." ifadelerini kullandı.

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DOĞUM BORÇLANMASI

Doğum borçlanması konusunda da aynı manzara ortaya çıkıyor. Vergi uzmanı Bal, 49 bin 694 lira olan en az doğum borçlanmasının 82 bin 94 liraya çıktığını aktardı.

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ÖDEMELER İÇİN O TARİHE DİKKAT

Bu nedenle uzmanlar tarafından borçlanma olan vatandaşlara, aralık ayında önce ödeme yapmaları tavsiye ediliyor. Bal konuşmasının devamında "Gerek askerlik, gerek doğum… Eğer şartları sağlıyorlarsa mutlaka borçlanmalarını aralıktan önce yapmalarını tavsiye ediyorum. En azından bugün başvuru yapanlar bugünkü kanunlara göre müktesep haklarını korumuş olurlar." şeklinde konuştu.

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İki tabloda EYT yasası için yol haritası! İki tabloda EYT yasası için yol haritası!

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