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Son dakika: Halkbank’tan faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimi! Detayları beli oldu…

05.01.2022 08:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika kararına göre esnafa faizsiz kredi imkânı sunacak olan Halkbank kredilerine yüzde 50 faiz indirimi yapacak, bazı iş kollarında da indirim desteği yüzde 100 olacak. Halkbank tarafından esnafa kullandırılmış ve bakiyesi bu yıl ve 2023, 2024 yılına devreden krediler için iki yıllık dönemde yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. İşte Halkbank faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimli kredi haberinin detayları…

Son dakika: Halkbank’tan faizsiz kredi ve yüzde 50 faiz indirimi! Detayları beli oldu…

Son dakika haberine göre; 2024 sonuna kadar doğrudan kullandırılacak kredilere yüzde 50 faiz indirimi uygulanacak. Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkâra ise faizsiz kredi sunulacak.

Hükümet ekonomiye ve piyasaya destek olmak için yeni kararlar almaya devam ediyor. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde esnaf ve sanatkârların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanması amacıyla, yüzde 50 faiz indirimli kredi desteği sağlanacak. Söz konusu faiz indirimi, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyet gösteren esnaf ve sanatkârlar için yüzde 100 olarak uygulanacak. Halkbank tarafından esnaf ve sanatkârlara kredi kullandırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre,

  • Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kooperatifleri Birliği kefaletiyle veya kefalet olmaksızın, doğrudan esnaf ve sanatkârlara kullandırılacak kredilere, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2024 tarihlerinde geçerli yüzde 50 faiz indirimi uygulayacak.

  • Söz konusu faiz indirimi, geçmiş yıllarda kullandırılan ve bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için de geçerli olacak.

  • Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan, kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında (el dokuma işleri, bakır işlemeciliği, çini ve çömlek yapımı, sedef kakma ve ahşap oyma işleri, kaşıkçılık, bastonculuk, semercilik, yazmacılık, yorgancılık, keçecilik, lüle ve oltu taşı işçiliği, çarıkçılık, yemenicilik, oyacılık ve bu işlere benzerlik gösterdikleri Bakanlıkça kabul edilenler) faaliyet gösteren ve “Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi” sahibi esnaf ve sanatkârlara ise, aynı dönemler için yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak.

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GENÇLERE KOSGEB DESTEĞİ

  • Ayrıca, Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında, kredi başvuru tarihi itibarıyla en az 1 yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ustalık belgesiyle ilgili meslek kolunda son 1 yıl içinde kendi adına işletme kurduğunu belgeleyen girişimci esnaf ve sanatkârlara da yüzde 100 faiz indirim desteği verilecek.

  • “KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi”ni bitiren, 30 yaşını tamamlamamış genç esnaf ve sanatkârlara, KOSGEB tarafından onaylanan projelerini sunmaları durumunda, 100 bin liraya kadar yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanarak kredi kullandırılabilecek.

KREDİYİ AMACI DIŞINDA KULLANAN YANDI

  • Esnaf ve sanatkârlara makine, ekipman ve demirbaş alımları, iş yeri modernizasyonu veya ham madde ve döner sermaye ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 30 bin liraya kadar kullandırılan kredilerden bakiyesi 2022, 2023 ve 2024 yıllarına devreden krediler için yüzde 100 faiz indirim oranı uygulanacak.

  • Kredinin tahsisi aşamasında esnaf ve sanatkârlardan, tahsis edilen kredinin faaliyet alanı dışında, kıymetli maden ve döviz alımında, diğer yüksek riskli finansal araçlarda kullanılmayacağına dair taahhütname alınacak.

  • Amacı dışında veya gerçeğe aykırı kullanıldığının tespit edilmesi hâlinde kredi, cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden, uygulama kapsamı dışına çıkarılacak.

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Anahtar Kelimeler:
KOSGEB Halkbank
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