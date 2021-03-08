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Son Dakika: Halkbank'tan kadın girişimcilere destek

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 13:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere 100 bin liraya kadar finansal destek sunacaklarını bildirdi.

Son Dakika: Halkbank'tan kadın girişimcilere destek

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