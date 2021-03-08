FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ilan edilen Çığ: Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık

Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ilan edilen Çığ: Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 11:03 | Son Güncelleme

Türkiye Genç İş Adamları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı ziyaret ederek Yüzyılın Cumhuriyet Kadını plaketini teslim etti. Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, “Kadınlarımız okusun ve kendine güvensin. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık” dedi.

Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ilan edilen Çığ: Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık

Türkiye Genç İş Adamları Derneği’nin (TÜGİAD) ilk kadın Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ’ı evinde ziyaret ederek, dernek adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülünü teslim etti. Ziyaretten ve kendisine verilen plaketten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, kadınlara, genç kızlara tavsiyelerde bulundu. Kadınların çok çalışması gerektiğini belirten Çığ, “Kadınlarımız, kızlarımız okusunlar. Kendilerine güvensinler. Güven çok önemli. Ben kendime güvenmeseydim bugün olduğum yerde olamazdım. Bu mevkie çıkamazdım. Engellerin karşısında dik duracaksın. Kavgayla hırsla üstesinden gelemezsiniz. Başarı ile geleceksiniz. Atatürk İlke ve inkılaplarından asla ayrılmayın” dedi.

Kadın kasap olur mu demeyin, 400 kadın kasap her gün tonlarca et işliyor!Kadın kasap olur mu demeyin, 400 kadın kasap her gün tonlarca et işliyor!

"DEVRİMLERİN EN YÜKSEK SEVİYESİNDEYİZ"

Türk kadının devrimlerin en yüksek çağında olduğunu İfade eden Muazzez İlmiye Çığ, “Devrimlere başladığımız zaman kadınlarımızda okuma yazma yoktu. Devrimlerle birlikte kadın erkek eşit şartlarda okumaya başladı. Bugün sağlık, ticaret, bilim gibi her alanda kadınlarımız dünya çapında ödüller alıyor. NASA’ya kabul edilen kadınlarımız var. Bu çok önemli. İşte bu yüzden devrimlerimizin en yüksek çağındayız. Avrupa’nın 400 yılda yaptığını, biz 80-90 yılda yaptık. Demek ki bizim insanımıza yol açarsanız, önüne geçilemeyecek kadar ilerleriz. Işık karanlığı yener” diye konuştu.

Tekne alan kadın girişimcinin yaptığı iş dikkat çekti!Tekne alan kadın girişimcinin yaptığı iş dikkat çekti!

"HER KADININ BOYNUNUN BORCU"

Muazzez İlmiye Çığ’ın ülke adına önemli bir isim olduğunun altını çizen TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel ise “Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk kadın üniversite öğrencilerinden, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’nin ilk kadın mezunlarından. Bir Cumhuriyet kadını. Kendisi ile bir araya gelip TÜGİAD adına Yüzyılın Cumhuriyet Kadını ödülünü teslim ettik. Kendisinin 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutladık” açıklamasında bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün bir milletin yeniden doğuşu için eğitime ve kadınların okumasına önem verdiğini hatırlatan Çevikel, “Kazanılmış haklarımızı kullanarak ülkemizin kalkınmasında rol oynamak kadınlar olarak en önemli görevlerimizden. Bugün kadınlar iş hayatında ne kadar aktif olursa ülkenin kalkınması ve hedeflerine ulaşması da o kadar hızlı olur. Cumhuriyet kadınları olarak bunu bu ülkeye borçluyuz. Birbirimizi destekleyip, daha güçlenerek, haklarımıza sahip çıkmayız. Bu vesile ile kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum ” açıklamasında bulundu.

7fbb1cf1-9866-45e8-a4ac-55dea9054a11

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor Yer: Erzurum! Yanan su görenleri şaşkına çeviriyor
Mevduat faizleri yatırımcısına kaybettirdiMevduat faizleri yatırımcısına kaybettirdi
Garanti BES iptali nasıl yapılır?Garanti BES iptali nasıl yapılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
Kuvvetli sağanak ve yoğun kar uyarısı
Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki
Kadınlar Günü paylaşımı olay oldu! Sert tepki
Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu
Rasim Öztekin için kan aranıyordu! Kızı son gelişmeyi duyurdu
O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu
O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Altın fiyatları haftaya nasıl başladı?
Dolar yükselişini sürdürüyor
Dolar yükselişini sürdürüyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri
Hibrit otomobil satışları arttı!
Hibrit otomobil satışları arttı!
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Altın neden yükselmiyor?
Altın neden yükselmiyor?
Takipte borcu olanlara müjde!
Takipte borcu olanlara müjde!
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Şubat ayı enflasyon rakamları belli oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Defne yaprağı ile ev hanımları evden para kazanıyor
Evden para kazanıyorlar!
Şubat ayı finansal yatırım araçları reel getiri oranları açıklandı
Mevduat faizleri yatırımcısına kaybettirdi
Tekne alan kadın girişimcinin yaptığı iş dikkat çekti!
'Erkek işi gibi görünüyor ama değil'
Kadın kasap olur mu demeyin, 400 kadın kasap her gün tonlarca et işliyor!
400 kadının mesleği şaşırtıyor!
Mazot gübre desteği ne zaman verilecek? TC numarasına göre mazot gübre desteği hesaplara ne zaman yatacak?
Mazot gübre desteği ne zaman verilecek?
İŞKUR aracılığı ile TÜBİTAK'a 42 personel alınacak!
TÜBİTAK'tan personel ilanı!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.