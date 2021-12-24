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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Kur korumasında alt ve üst limit olmayacak

24.12.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ; Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ve katılma hesaplarına ilişkin uygulama esasları hakkında bir açıklama daha yayımladı. Bakanlık, Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatlarına ilişkin, "Türkiye'de yerleşik gerçek kişiler faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır" açıklamasını yaptı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı duyurdu: Kur korumasında alt ve üst limit olmayacak

Son dakika Kur korumalı TL mevduat haberi: Hazine ve Maliye Bakanlığı kur korumalı TL vadeli mevduatlara ilişkin bir açıklama yayımladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, hafta başında uygulamaya konulan Kur Korumalı Mevduata ilişkin 9 maddelik bir uygulama esasları şöyle:

  1. Türkiye’de yerleşik gerçek kişiler (Yurt dışında isçi, serbest meslek ve müstakil is sahibi Türk vatandaşları dâhil Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek kisiler) faydalanabilecek olup, uygulamadan birden fazla kez yararlanılması mümkün olacak ve alt/üst limit olmayacaktır.
  2. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” bankalar nezdinde bu nitelikte açılacak TL vadeli mevduat ve katılma hesapları seklinde olacaktır.
  3. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 21.12.2021 tarihinden itibaren açılabilecektir.
  4. “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ve Katılma Hesapları” 3, 6, 9 ve 12 ay olmak üzere 4 farklı vadede olacaktır.
  5. Bankaların, “Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı”na uygulayacağı asgari faiz oranı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca belirlenen bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının altında olmayacaktır. Bankalarca uygulanacak azami faiz oranı ise asgari faiz oranının en fazla 300 bp üstünde belirlenebilecektir. Azami faiz oranı Hazine ve Maliye Bakanlıgı’nca güncellenebilecek ve güncelleme tarihi ile sonrasında açılacak hesaplar için geçerli olacaktır. Bu maddede belirlenen uygulama esası Katılım Bankaları açısından katılım bankacılıgı esasları çerçevesinde uygulanacaktır.
  6. Bu hesaplarda esas alınacak vade bası/vade sonu kuru olarak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın saat 11’de açıkladıgı USD/TRY, EUR/TRY ve GBP/TRY döviz alıs kurları kullanılacaktır.
  7. Vade sonunda kur farkı desteginin tamamı hesap sahibine aynı gün ödenecektir. Vade sonunda kur farkından kaynaklı bankalara ödeme yapılması gerekmesi halinde, bankalar tarafından ödenecek tutara iliskin talepler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na iletilecektir. Hazine tarafından ödenecek kısım
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından bankalara aynı gün aktarılacaktır.
  8. Vadeden önce hesabın kapatılması halinde;
    a. Hesabın kapatıldıgı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun
    vade basında esas alınan kurdan yüksek olması durumunda Hazine tarafından kur farkına iliskin
    ödeme yapılmaz.
    b. Hesabın kapatıldıgı tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca ilan edilen kurun
    vade basında esas alınan kurdan düsük olması durumunda, hesabın vadeden önce kapatıldıgı
    tarihte saat 11:00’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen döviz alıs kurundan
    hesap bakiyesi güncellenir. Aradaki fark banka tarafından Hazineye aktarılmak üzere Türkiye
    Cumhuriyet Merkez Bankası’nın ilgili TL hesabına aktarılır.
  9. Yukarıdaki uygulama esaslarında degisiklik yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlıgı yetkilidir.

Açıklamada şunlara dikkat çekildi:


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Hazine ve Maliye Bakanlığı
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