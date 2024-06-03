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  4. Son dakika | Haziran ayı kira artış oranı belli oldu! Kritik ay öncesi son rakamlar geldi

Son dakika | Haziran ayı kira artış oranı belli oldu! Kritik ay öncesi son rakamlar geldi

03.06.2024 10:37
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Son dakika haberi: TÜİK'in enflasyon verilerini açıklamasıyla haziran ayı kira artış oranı da belli oldu. Konutlarda yüzde 25 kira zam sınırı 1 Temmuz itibarıyla sona erecek. İş yerlerindeki artış oranı ise haziran itibarıyla yüzde 62,51 olarak belirlendi.

Son dakika | Haziran ayı kira artış oranı belli oldu! Kritik ay öncesi son rakamlar geldi

Son dakika haberi: Merakla beklenen enflasyon verileri açıklandı. Hem memur ve emekli zam oranını belirleyecek nihai zamdan önceki hem de yüzde 25 zam sınırından önceki son enflasyon verisi olması nedeniyle tüm gözler TÜİK'e çevrilmişti. TÜİK'in açıkladığı rakamlarla haziran ayı kira artış oranı da ortaya çıktı.

ENFLASYONDA TARİHİ ZİRVE

TÜİK'in açıkladığı verilere göre mayıs ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,37, yıllık bazda ise yüzde 75,45 oldu. Böylece enflasyonda tarihi zirve kayıtlara geçti.

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İŞTE HAZİRAN KİRA ARTIŞ ORANI

Böylelikle 12 aylık ortalamaya göre hesaplanan tavan zam oranı yüzde 62,51 oldu. Bu oran iş yerleri için geçerli olacak. Konut kiralarında ise yüzde 25’lik tavan zam uygulaması ise 1 Temmuz 2024 itibarıyla son bulacak.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Enflasyon Kira artış oranı
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