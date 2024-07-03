SON DAKİKA: Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! Bir dönem kapandı! Ev sahibi ve kiracıları ilgilendiriyor

SON DAKİKA: Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayı enflasyon ve rakamlarını açıkladı. Enflasyon rakamlarıyla birlikte haziran ayı kira artış oranları da belli oldu. 1 Temmuz'da yüzde 25 kira artış sınırı kalktı, ev sahipleri ve kiracılar artık TÜFE'ye göre zam oranını hesaplayacak. . Ev sahiplerinin kiralara uygulayacağı yeni zam oranı yüzde 65,07 olarak açıklandı.

TÜİK'in bugün açıkladığı haziran ayı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE artış ortalaması yüzde 65.07 olarak gerçekleşti.

Uygulamanın sona ermesiyle birlikte kiralarda yeniden tüketici enflasyonu (TÜFE) belirleyici olacak. Kira artış oranı, on iki aylık ortalama enflasyona göre belirlenecek. Bu çerçevede ev sahipleri ile kiracılar, zam belirleme döneminde 12 aylık ortalama enflasyonu dikkate alacak.







