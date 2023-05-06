SON DAKİKA: Hem benzin hem motorin! Akaryakıt fiyatlarında baş döndüren değişim: Şimdi de zam geliyor (6 Mayıs Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı))

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak akaryakıt fiyatları peş peşe indirim haberleri ile gündeme geldi. Son olarak motorin fiyatları için uygulanan iki indirimin ardından bugün benzin litre fiyatı da geriledi. Ancak dün petrol fiyatları yeniden yükselişe geçince hem benzin hem de mazot fiyatı için zam gecikmedi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 6 Mayıs 2023 Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ, ÇİFTE ZAM YOLDA

Motorin litre fiyatları önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş gerilemişti. Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi ve bugün de benzin litre fiyatı 1.06 lira düştü. Ancak yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

AKARYAKITA ZAM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

İstanbul'da zam sonrası ortalama benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatları ise 18,57’e yükselecek. Ankara’da mazot 18,92 TL’den, benzin 20,08’den satılacak. İzmir’de ise benzin 20,06 TL’ye, motorin 19,00 TL’ye çıkacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 MAYIS 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL

Benzin: 19.28 TL

Motorin: 17.91 TL

LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 19.65 TL

Motorin: 18.26 TL

LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 19.63 TL

Motorin: 18.34 TL

LPG (Otogaz): 10.54 TL



