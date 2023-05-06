FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA: Hem benzin hem motorin! Akaryakıt fiyatlarında baş döndüren değişim: Şimdi de zam geliyor (6 Mayıs Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı))

SON DAKİKA: Hem benzin hem motorin! Akaryakıt fiyatlarında baş döndüren değişim: Şimdi de zam geliyor (6 Mayıs Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı))

06.05.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri… Benzin-mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatları bir petroldeki gelişmelere bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde motorin fiyatları için peş peşe gelen indirime ek olarak bugün de benzin litre fiyatı için indirim yapıldı. Ancak petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt pompa fiyatları için çifte zam yolda. İşte 6 Mayıs 2023 Cumartesi il il güncel benzin-mazot fiyatı…

SON DAKİKA: Hem benzin hem motorin! Akaryakıt fiyatlarında baş döndüren değişim: Şimdi de zam geliyor (6 Mayıs Cumartesi güncel benzin-mazot fiyatı))

Son dakika: Petrol fiyatlarındaki gerilemeye bağlı olarak akaryakıt fiyatları peş peşe indirim haberleri ile gündeme geldi. Son olarak motorin fiyatları için uygulanan iki indirimin ardından bugün benzin litre fiyatı da geriledi. Ancak dün petrol fiyatları yeniden yükselişe geçince hem benzin hem de mazot fiyatı için zam gecikmedi. İşte güncel akaryakıt fiyatları ile 6 Mayıs 2023 Cumartesi İstanbul, Ankara ve İzmir benzin-mazot fiyatı…

iStock-1135011482

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ, ÇİFTE ZAM YOLDA

Motorin litre fiyatları önce 1.30 lira ve ardından 49 kuruş gerilemişti. Akaryakıtta indirim haberleri peş peşe geldi ve bugün de benzin litre fiyatı 1.06 lira düştü. Ancak yurt dışı fiyatlardaki artış benzin ve motorinde zamma dönüyor. Bu kapsamda Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, benzine 43 kuruş zam bekleniyor.

iStock-1460018702

AKARYAKITA ZAM SONRASI FİYATLAR NE OLACAK?

İstanbul'da zam sonrası ortalama benzin fiyatı 19,71’e, motorin fiyatları ise 18,57’e yükselecek. Ankara’da mazot 18,92 TL’den, benzin 20,08’den satılacak. İzmir’de ise benzin 20,06 TL’ye, motorin 19,00 TL’ye çıkacak.

iStock-1407850324

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 MAYIS 2023 CUMARTESİ)

İSTANBUL
Benzin: 19.28 TL
Motorin: 17.91 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA
Benzin: 19.65 TL
Motorin: 18.26 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR
Benzin: 19.63 TL
Motorin: 18.34 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

MOTORİN


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 ay kira alınmayacak! Karar Resmi Gazete'de...3 ay kira alınmayacak! Karar Resmi Gazete'de...
Fed faiz kararını açıkladıFed faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu... SON DAKİKA | Nisan ayı enflasyonu açıklandı: Memur ve emekli için 4 aylık zam oranı kesinleşti! İşte refah payı ile yeni zamlı maaş tablosu...
Anahtar Kelimeler:
Akaryakıt

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anket açıklaması

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

Canlı yayında 'Sayın Gülen' dedi! İnce'den tepki gecikmedi

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

4.500 gün ile kadınlara erken emeklilik

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Sıfır otomobil satışı ile ilgili yeni düzenleme! Bunu yapan bayi yandı!

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı

Ne altın ne de konut... Herkes yatırım için oraya yöneldi! Nisan ayında rekor kırıldı

Altında böylesi görülmemişti! Olağanüstü seviyeye çıktı

Altında böylesi görülmemişti! Olağanüstü seviyeye çıktı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Sonunda bu da oldu! Kendi vajina kokusundan mum yaptırıp satıyor

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Çekiçle döverek öldürdüler! Sosyal medyada canlı canlı gösterdiler

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

Endişelendiren görüntü! Gökten ölü kuş yağdı

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

O bir klasik! Puma'nın Suede Classic modeli şimdi indirimde, kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.