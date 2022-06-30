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SON DAKİKA: Herkes asgari ücret zammının açıklanacağı saati merak ediyor! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? 5.986 TL detayı...

30.06.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret zammıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işaretiyle toplanan asgari ücret tespit komisyonu bugün ikinci kez toplandı. Milyonlarca kişi asgari ücret zammını merak ediyor. Temmuz asgari ücret zammı ne zaman belli olacak, yeni asgari ücret ne kadar olacak? Yeni zamlı maaşların Temmuz maaşlarına yansıyacağı düşünülürse asgari ücretin bugün açıklanması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Herkes asgari ücret zammının açıklanacağı saati merak ediyor! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak? 5.986 TL detayı...

Güncel asgari ücret 4.253 TL! Asgari ücret zammı için çalışmalar devam ediyor. Enflasyon oranına göre asgari ücret zam oranının yüzde 40 oranında yapılması bekleniyor. Bir diğer ihtimal de zammın yüzde 30'larda kalması. Asgari ücret Temmuz zammı bugün açıklanabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Madrid dönüşünde asgari ücret zammıyla ilgili net rakamı ifade etmesi bekleniyor.

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SON DAKİKA: YENİ ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? TEMMUZ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrasında asgari ücrete görülmemiş bir zam yapılarak maaşlarda yüzde 50'nin üzerinde artış yapılmıştı. Yapılan zam sonrası asgari ücret 2022 yılı için net olarak 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti. Ancak enflasyon rakamlarının ilk 5 ayda yüzde 70’i geçmesiyle alım gücü düşen vatandaşın asgari ücrete ikinci bir zam yapılması konusunda beklentisi oluşmuştu. Asgari ücret artışına yönelik çalışmalar bugün de devam edecek. Taraflar bugün artış oranını belirlemek üzere toplanacak.

Yeni asgari ücreti NATO zirvesi dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklanması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları enflasyona karşı korumanın görevleri olduğunu belirtti. 4253 lira olan asgari ücretin yüzde 40'lık bir zamla 6 bin lira seviyesine yükselmesi bekleniyor.

BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 'ASGARİ ÜCRETE ZAM' AÇIKLAMASI:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette ara zamla ilgili , "Asgari ücret için hep normal, zamanında artacak demiştim ama gelinen noktada enflasyon nedeniyle yeniden belirlememiz gerekiyor. Enflasyon gelir dağılımını bozuyor. Çalışanlar enflasyon karşısında kendi gelirlerini düzenleyemediği için sosyal devlet tedbirleri devreye girmektedir. Enflasyonun emekçiler üstündeki baskısını kaldıracağız. Çalışanlarımızın enflasyon karşısında korunması bizim görevimizdir" dedi.

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KOMİSYON ÇALIŞAMALARI BUGÜN SONUÇLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak her şeyden önce emekçilerin korunması için çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Bakan Bilgin, “İşletmelerimizle sosyal barışı korumalıyız. Bunun için de örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayan zihniyeti yıkmamız lazım. Bunun ötesinde de yasal mevzuattaki sorunları aşmamız lazım. Bizim bugün başlattığımız komisyon çalışmalarının bugün sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bu çalışmayla Türkiye’deki gelir dağılımındaki negatif etkiye karşı çalışanların lehine ortaya çıkan olumsuz etkileri aşmakla kalmayacağız, aynı zamanda bir sosyal transfer yapma imkanını da bu vesileyle bulmuş olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI: KOMİSYON ÇALIŞMALARI BASINA KAPALI ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen bilgiye göre Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışmalarını bugün basına kapalı bir şekilde yürüteceğini duyurdu.

Bakanlıktan bugün basına herhangi bir toplantı bilgisinin paylaşılmayacağı notu iletilirken, komisyonun çalışmalarının bugün tamamlanacağı gelen bilgiler arasında.

Tarafların hemen hepsinin mutabık kaldığı artışın ne kadar olacağı ve yapılacak artışın Temmuz ayından geçerli olması için, çalışmaları devam eden Ek Bütçe yasa tasarısına bir madde ile eklenerek yasalaştırılması bekleniyor.

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6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİNE GÖRE SON RAKAM...

6 aylık enflasyon beklentisine göre hesaplanan net asgari ücrete bakıldığında ortaya çıkan rakamın 5.986 TL olması bekleniyor. Maaşların Temmuz itibarıyla güncelleneceği bilgisine göre zammın en geç bugün belirlenmesi olası gözüküyor.

TARAFLARIN ASGARİ ÜCRETE ZAM İÇİN TALEPLERİ NE?

Türk-İş masaya enflasyon kayıplarının giderilmesi talebiyle oturacak. Türk-İş altı aylık enflasyonun kamu çalışanları gibi asgari ücretlilere de yansıtılmasını temel istemi olarak gündemde tutuyor. Türk-İş’in bir diğer talebi de SGK işçi primlerinde indirim yapılması ve bu indirimin çalışanların ücretlerine yansıtılarak bir gelir artışı sağlanması. Komisyon masasında işverenleri temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise, çalışanların refahını artıracak her türlü adıma olumlu yaklaştıklarını, aynı zamanda küresel ekonomideki belirsizliklerin de dikkate alınarak, ortak bir karar alınmasını istediklerini açıklamıştı. TİSK, bu çerçevede SGK işveren primlerinde indirim yapılmasını, daha önce TÜRK-İş’le vardıkları uzlaşma çerçevesinde SGK işçi primlerinin 5 puan düşürülmesini, İşsizlik Sigortası priminde 2 puanlık işveren payının alınmamasını ve belirli bir süre için daha önce uygulanan asgari ücret desteğinin tekrar uygulamaya girmesini talep ediyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 4 BİN 253 LİRA

2021'de brüt 3 bin 577 lira, net 2 bin 825 lira olarak uygulanan asgari ücret yüzde 50'lik artışla 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira olarak belirlenmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 5 bin 879 lira 70 kuruş düzeyinde. Bunun 5 bin 4 lirasını brüt asgari ücret, 775 lira 62 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 100 lira 8 kuruşunu ise işveren işsizlik sigorta fonu kalemi oluşturuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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