SON DAKİKA: Herkes bunu merak ediyor! Araç fiyatları düşecek mi? Resmi Gazete'de ÖTV sürprizi

ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Bu düzenleme sonrası otomobil fiyatları değişir mi?

SON DAKİKA: OTOMOBİL FİYATLARINDA ÖTV ETKİSİ GÖRÜLÜ MÜ?

Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV düzenlemesi bekleyen milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme geldi. Yeni ÖTV düzenlmesine göre, Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

Uzman isimler ÖTV değişikliğiyle birlikte araba fiyatlarının değişebileceğini ifade ediyor.

3 KATINA KADAR ARTIRMA VEYA SIFIRA İNDİRME YETKİSİ

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞTURABİLECEK

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğle ayrıca, "itfaiye öncü araçları" ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı. (REUTERS)

