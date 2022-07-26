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SON DAKİKA: Herkes bunu merak ediyor! Araç fiyatları düşecek mi? Resmi Gazete'de ÖTV sürprizi

26.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dünyanın genelinde yaşanan yedek parça ve çip sıkıntısı nedeniyle yeni otomobil üretme noktasında problemler yaşanıyor. Bu da ikinci el araçların değerini fahiş fiyatlara çıkarıyor. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren ÖTV ile ilgili yeni düzenleme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar dikkat çekti. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: Herkes bunu merak ediyor! Araç fiyatları düşecek mi? Resmi Gazete'de ÖTV sürprizi

ÖTV değiştirme yetkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı; bundan sonra motorlu araçlardaki ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını üç katına kadar artırabilecek veya sıfıra indirebilecek. Bu düzenleme sonrası otomobil fiyatları değişir mi?

SON DAKİKA: OTOMOBİL FİYATLARINDA ÖTV ETKİSİ GÖRÜLÜ MÜ?

Araç fiyatlarındaki yükseliş sonrası ÖTV düzenlemesi bekleyen milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni düzenleme geldi. Yeni ÖTV düzenlmesine göre, Cumhurbaşkanı, motorlu araç ÖTV ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırabilecek ve sıfıra indirebilecek.

Uzman isimler ÖTV değişikliğiyle birlikte araba fiyatlarının değişebileceğini ifade ediyor.

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3 KATINA KADAR ARTIRMA VEYA SIFIRA İNDİRME YETKİSİ

Buna göre, maddedeki "Bakanlar Kurulu" ibaresi "Cumhurbaşkanı olarak değiştirildi ve ÖTV (II) sayılı listede önceki uygulamada Bakanlar Kurulu'nun "motorlu araçların ÖTV oranlarını bir katına artırma veya sıfıra kadar indirme" yetkisi, Cumhurbaşkanınca "ÖTV oranları ve matrahlarının alt ve üst sınırını 3 katına kadar artırma veya sıfıra indirme" olarak yeniden düzenlendi.

FARKLI MATRAH GRUPLARI OLUŞTURABİLECEK

İlgili maddede yapılan diğer düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı ayrıca; belirlenen ÖTV ve matrah sınırları içinde kalmak şartıyla 87.03 GTİP numarasında yer alan motorlu araçlar için farklı matrah grupları oluşturabilecek, malların matrah grupları, motor gücü, cinsi, sınıfı, üst yapı gövde tanımı, emisyon türü ve değeri, istiap haddi ile yolcu ve yük taşıma kapasitesi itibarıyla farklı oranlar belirlemeye yetkili olacak.

Tebliğle ayrıca, "itfaiye öncü araçları" ÖTV kapsamından çıkarılırken, araçların bu kapsamda ÖTV'siz olarak teslimi için gerekli donanım özelliklerine ilişkin düzenleme yapıldı. (REUTERS)

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resmi gazete
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
seçime 3-5 kala düşürür sonra 3 katı artırır reisimiz..
Sayın Kılıçdaroğ'lu söyler akp yapar...
tamamen kaldırın şu ötv yi artık.

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