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Son Dakika! İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kira müjdesi

30.04.2021 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mayıs ayında kira almayacaklarını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada mayıs ayında kira almayacaklarını bildirdi. İmamoğlu açıklamasında, "İBB olarak kiracılarımıza bir müjde vermek istiyorum. Tüm gayrimenkullerimizde kiracı olan esnafımızdan Mayıs ayında kira almama kararı aldık. İBB ile kira sözleşmesi olan tüm işletmeler bu haktan yararlanacaktır" dedi.

İşte İmamoğlu'nun o açıklaması:

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Okuyucu Yorumları 14 yorum
allah yolunu açık eylesin başkan bundan sonra oyum sana helal olsun
tşk.başkan.TC devletini ganimet görüp devletin bütün kurumlarını kendilerinmiş gibi görenlere kapak olsun.
aynen aynen 2 faturada doğalgazı kesen belediye başkanı yapacak dimi bu kapağı ayrıca gaz geçen hafta kesildi
hepiniz aynısınız milletini düşünen yok cebini düşünen çok. bağımsız türkiye cumhuriyeti olsa daha makbul daha nizami daha saygili sevgili refah olur ..şuan hiç bir siyasinin şahsına ve makamına güvenmiyorum bir genç olarak gelecek elden gitti yazıklar olsun bizi bu duruma düşürendiren ..
bir kerede dogru yapana teşekkür edelim. yanlış yapana tavır koyalım ama kim olursa olsun.

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