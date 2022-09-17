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  4. Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

17.09.2022 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre ikinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere büyük ceza geliyor. İhlal yapana verilen ceza 8 bin liradan 300 bin liraya çıkarılıyor. Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı, Meclis açılınca yetki talebinde bulunacak. İşte detaylar...

Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Son dakika: İkinci el otoda kilometre ayarına kesilen ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin lira para cezası kesilecek.

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BAKANLIK SİTELERDEKİ İLANLARI TAKİP EDİYOR

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak. Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

Şu anda kabahatlar kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Otomobil hülle ikinci el kilometre
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