Son dakika: İkinci elde 6 bin kilometre şartını ihlal eden yandı! 300 bin lira ceza kesilecek...

Son dakika: İkinci el otoda kilometre ayarına kesilen ceza artırılıyor. İkinci el oto satışında getirilen 6 bin kilometre şartını hülle yoluyla ihlal edenlere 300 bin lira para cezası kesilecek.

BAKANLIK SİTELERDEKİ İLANLARI TAKİP EDİYOR

Ticaret Bakanlığı 1 Ekim'de Meclis açılır açılmaz yetki talebinde bulunacak. Ticaret bakanlığı şu anda tüm internet sitelerinde ilanları takip edip 6001 km ile satışa çıkarılan araç sahiplerini tespit ediyor.

Şu anda kabahatlar kanununa göre ceza kesildiği için tespit başına 8 bin lira ceza kesilebiliyor.

