Son dakika: İndirim haberlerinin ardından araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorin fiyatlarında hareketlilik devam ediyor

Son dakika: Geçtiğimiz hafta 100 doların altına gerileyen brent petrol ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisine girmişti. Petroldeki gerileme ile akaryakıt fiyatları için beklenen indirim haberi de geldi. Önceki gece 1 lira indirim yapılan motorinin litre fiyatı ile ilgili araç sahiplerini üzen yeni bir gelişme yaşandı.

SON DAKİKA: AKARYAKITA ZAM GELDİ

Geçtiğimiz cumartesi günü benzinin litresi 2 lira 23 kuruş, motorinin litresi ise 1 lira 15 kuruş gerilemişti. Önceki gece yarısından geçerli olmak üzere geçtiğimiz aylarda 30 lirayı gören motorin litre fiyatına yeni bir indirim daha yapılmış ve fiyatlar 1 lira daha aşağı çekilmişti. Benzinin litre fiyatında ise değişiklik yapılmamıştı.

Araç sahiplerinin indirim sevinci kısa sürdü. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam geldi. Benzinin litre fiyatında ise herhangi bir değişiklik olmadı.

BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU? GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (11 AĞUSTOS PERŞEMBE)

Benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 4 kuruş, Ankara'da 20 lira 15 kuruş ve İzmir'de 20 lira 16 kuruşla alıcıyla buluşuyor. Motorinin litresi ise gelen son zamla birlikte İstanbul'da 23 lira 18 kuruşa, Ankara'da 23 lira 27 kuruşa, İzmir'de ise 23 lira 28 kuruşa satılıyor.

ABD PETROL FİYAT TAHMİNİNİ REVİZE ETTİ

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) "Ağustos 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 104,78 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam temmuz ayı raporunda 104,05 dolardı. Raporda, Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının da bu yıl için 98,71 dolar olacağı öngörüldü. WTI'nın varil fiyatı temmuz ayında 98,79 dolar olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl ise brent türü ham petrolün varil fiyatının 95,13 dolar, WTI türü ham petrolün varil fiyatının ise 89,13 dolar olması bekleniyor. Raporda, piyasalarda artan belirsizliğe işaret edilerek, bu belirsizliklerin Rusya-Ukrayna Savaşı, AB yaptırımlarının Rus petrol üretimine etkisi, OPEC+ grubunun üretim kararları, ABD petrol ve doğal gaz üretiminin artış hızıyla ilgili olduğu ifade edildi.

ABD'NİN HAM PETROL ÜRETİMİNDE YÜKSELİŞ ÖNGÖRÜSÜ

Rapora göre, ABD'de günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 860 bin varil olması bekleniyor. Geçen yıl bu miktar, yaklaşık 11 milyon 190 bin varil olarak kayıtlara geçmişti. Üretimin 2023'te 12 milyon 700 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği hesaplanıyor.

OPEC'in günlük ham petrol üretiminin ise bu yılın ikinci yarısında ilk yarıya göre 150 bin varil artarak yaklaşık 28 milyon 340 bin varile ulaşacağı, yılın tamamında 28 milyon 470 bin varil, gelecek yıl ise 29 milyon 40 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

