Son dakika: İSKİ toplantısında yüzde 6.84'lük zam teklifi kabul edidi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.



