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  4. Son dakika: İSKİ toplantısında yüzde 6.84'lük zam teklifi kabul edidi

Son dakika: İSKİ toplantısında yüzde 6.84'lük zam teklifi kabul edidi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.12.2020 19:01 | Son Güncelleme

Olağan üstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 39 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedildi. AK Parti Grubunun yüzde 6.84'lük teklifi kabul edildi.

Son dakika: İSKİ toplantısında yüzde 6.84'lük zam teklifi kabul edidi

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde İSKİ tarafından suya yüzde 40 zam yapılması teklifi, AK Parti ve MHP meclis üyelerinin oyları ile reddedildi. Bunun yerine enflasyon farkına göre yüzde 6.84 zam yapılmasına karar verildi.

İstanbul’da suya yüzde 40 zam talebiİstanbul’da suya yüzde 40 zam talebi


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Okuyucu Yorumları 20 yorum
Ak parti meclis üyeleri olmasa yüzde 200 yaparlar
sıvı yağa yapılan %50 , elektriğe yapılan %35 zammı daha saymakla bitmeyen milyonlarca zammı da keşke o akp liler yapmak yerine durdursaydi boş yapma burda.
Allah bunların eline düşürmesin Milleti. Ekmeğe Suya Zam yapmaktan başka icraatları Yok. karar bunlara kalsa Millet yemeye Ekmek İcmeye Su bulamaz
Bu israfa %40 bile az. Keşke kabul edilseydi
kardeşim sırf cehape %40 zam kararı aldı diye doğru bulmak nedir bu kararı.akp isteseydi bu zammı zırıl zırıl ağlardınız buralardan.bu kadar saçma olmayın diyorum sizin gibilere
bugün 5lt yağ 15 tl zam geldi marketlerde yanı 70 tl oldu ekonomi tıkır tıkır tıkır işliyor bu millete az bile devam edin yarabbim şükürler olsun dersiniz eskiden yağ bulunamıyordu kuyruk oluyordu yani yağ kuyruğu artık tekerlemelere karnımız tok. YETER ARTIK YETER
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