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Son dakika | İstanbul'da deprem sonrası araçlar yola döküldü: Akaryakıt istasyonlarında kuyruk! İBB verilerinde trafik yoğunluğu yüzde 76

Hazar Gönüllü Hazar Gönüllü Mynet Haber / İçerik Editörü
23.04.2025 15:03
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Son dakika deprem haberi: İstanbullular 6,2'lik deprem sonrası araçlarıyla yola çıktı. D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda bazı noktalar sıkıştı. Akaryakıt istasyonlarında da kuyruklar oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 76 ölçüldü.

Son dakika | İstanbul'da deprem sonrası araçlar yola döküldü: Akaryakıt istasyonlarında kuyruk! İBB verilerinde trafik yoğunluğu yüzde 76

İstanbul'da deprem tedirginliği trafiği de etkiledi. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirme ihtimaline karşı harekete geçti. Çevre illerde de hissedilen 6,2 büyüklüğündeki, merkez üssü Silivri açıkları olan depremin ardından kentte trafik yoğunluğu oluştu. Depremler sonrasında evlerinden çıkan bazı İstanbullular, araçlarıyla yola çıkmayı tercih etti. İstanbul ve Sahiba Gökçen havalimanlarında ise pistlerin durumunun kontrol edilmesi amacıyla uçaklar inişte pas geçti.

D-100 KARA YOLU VE TEM OTOYOLU DURMA NOKTASINA GELDİ

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun kimi noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde çift yönlü trafik yoğunluğu gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar yoğunluk aralıklarla devam ederken, Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişine kadar uzanıyor.

Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye mevkilerinde trafik yoğunluğu görülüyor.

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DEPREM SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 76

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik uygulaması verilerine göre, saat 14.17 itibarıyla Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 74, Avrupa Yakası'nda yüzde 78, kent genelinde ise yüzde 76 ölçüldü.

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AKARYAKIT İSTASYONLARINDA KUYRUK OLUŞTU

Trafikte yaşanan yoğunlukla birlikte vatandaşlar, akaryakıt istasyonlarına akın etti. Kimileri yiyecek alırken, aracının deposunu da doldurmayı ihmal etmedi. Kuyrukların oluştuğu istasyonlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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DEPREM SONRASINDA HAVALİMANLARINDA UÇAKLAR PAS GEÇTİ

Deprem sırasında, İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş için alçalan bazı uçaklar pist kontrolü yapılması için pas geçmek zorunda kaldı. Yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçaklar havalimanına sorunsuz şekilde indi. Deprem sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Hava Trafik Kontrolörü ve pilotlar arasındaki telsiz konuşmalarında, "Deprem oldu az önce efendim. Pist kontrolü yapılacak. O yüzden pas geçildi" anonsu kayda geçti.

HAVALİMANLARINDA OPERASYON ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.'nin(HEAŞ) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış; havalimanı geneli Pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir" denildi. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA yetkilileri ise; depremin ardından yapılan kontrollerde operasyonlarda bir sorun yaşanmadığı terminalde yapılan kontrollerde olumsuz bir durumun da gözlemlendiğini açıkladı.

(AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem İstanbul trafik Tem otoyolu D-100 Karayolu ibb
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