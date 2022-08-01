Son dakika: İstanbul enflasyonunda 24 yıl sonra bir ilk!

TÜİK'in çarşamba günü açıklayacağı manşet enflasyon öncesinde İTO bugün İstanbul'un enflasyonunu açıkladı.

İstanbul'un enflasyonunda zirve temmuz ayında da sürdü. Perakende fiyatlar yıllık bazda yüzde 99.1 artış gösterdi. Böylece endekste yıllık değişim Şubat 1998'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

İTO verilerine göre; İstanbul’da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 4,09, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 3,10 oranında arttı. Temmuzda yıllık bazda perakende fiyatlar yüzde 99,11, toptan eşya fiyatları ise yüzde 87,95 artış gösterdi.

GIDA FİYATLARI YÜZDE 4.8 ARTTI

Temmuzda perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,31, ev eşyası harcamalarında yüzde 7,70, gıda harcamalarında yüzde 4,83, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 4,44, giyim harcamalarında yüzde 2,63, konut harcamalarında yüzde 2,15, diğer harcamalarda yüzde 0,81 artış, ulaştırma ve haberleşme harcamalar grubunda yüzde yüzde 4,55 azalış görüldü.

Toptan fiyatlarda aylık en yülsek artış yüzde yüzde 6,03 ile işlenmemiş maddeler grubunda yaşandı. Gıda maddeleri grubunda yüzde 5,99, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 3,97 artış kaydedildi. Aylık bazda madenler grubunda yüzde 7,51, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0,97, kimyevi maddeler grubunda yüzde 0,72 azalış kaydedildi.

