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SON DAKİKA: İstanbul Finans Merkezi kapılarını açıyor! Yapımına 11 yıl önce başlanmıştı: Yatırım değeri tam 65 milyar lira…

17.04.2023 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Son teknolojiyle donatılmış ofisleri, sahip olduğu imkânlar ve bünyesinde yer alacak dev finans kuruluşları ile adını dünyanın önde gelen finans merkezleri arasına yazdıracak olan İstanbul Finans Merkezi’nin yapımındaki ilk kurdele kesiliyor. Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda tamamlanan bankalar etabı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılıyor.

SON DAKİKA: İstanbul Finans Merkezi kapılarını açıyor! Yapımına 11 yıl önce başlanmıştı: Yatırım değeri tam 65 milyar lira…

Son dakika: 2012 yılında ilk adımın atıldığı ve İstanbul Ataşehir'de bulunan İstanbul Finans Merkezi projesinde sona gelindi. Yatırım değeri 65 lirayı bulan ve 100 bin kişiye iş imkanı sağlayacak İstanbul Finans Merkezi’nin Bankalar etabının açılışı gerçekleştiriliyor. 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi, 5 yıldızlı oteli ve akıllı şehir modeli ile yurt içi ve yurt dışından bir çok misafiri ağırlamaya başlayacak dev projede açılışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapıyor.

Törende konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin konuşmalarından satırbaşları şöyle:

  • İstanbul Finans Merkezi, finansal kuruluşlar için eşsiz özelliklere sahip bir yerleşke olmanın yanı sıra, küresel bir sektörel etkileşim ve inovasyon merkezi olarak da finansal piyasalarımızın gelişmesini ve derinleşmesini hızlandıracaktır.

  • Bu güçlü ekosistem, yeni yatırımcıların ülkemize gelmesinde ve finansman maliyetlerinin düşmesinde de pay sahibi olacaktır.

  • Bu Merkez, finansal kuruluşlarımızın dijital finansal hizmetler ve sürdürülebilir finansman gibi alanlarda atılım yapması için önemli bir platform teşkil edecektir.

  • Uluslararası sürdürülebilir fonların ülkemize getirilmesi ve reel sektörümüze yeşil finansman sağlanması bakımından önemli bir sinerji kaynağı olacaktır.

  • İstanbul Finans Merkezi’nin bir diğer önemli katkısı da, İstanbul’umuzun, katılım finans ve İslami bankacılık alanında da küresel bir merkeze dönüşmesini sağlayacak olmasıdır.

  • 2036 yılı itibarıyla, İFM’nin ülkemizin toplam finansal hizmet ihracatını yaklaşık 3 kat arttıracağını ve 15 yıl içerisinde Gayri Safı Yurt İçi Hasılaya yapacağı toplam katkının da yaklaşık 130 milyar dolar olacağını öngörüyoruz.

  • Bu 15 yıl içerisinde, Merkezin toplamda 102 bin ek nitelikli istihdam oluşturmasını da hedefliyoruz.

Törende ilk sözü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satırbaşları...

  • Türkiye ekonomisi için yeni bir çağ başlatacak İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin gururu içerisindeyiz. Kapalıçarşı ve Topkapı Sarayı'mızdan aldığımız ilhamla dünya ticaretinin merkezi olacak bu güzide eseri İstanbul'umuza sunuyoruz. Yatırım değeri 65 milyar TL'yi buluyor.

  • Anadolu yakasına 2 bin 100 kişilik bir kongre merkezini de kazandırıyoruz. Ümraniye-Kadıköy hattında bağlantı planladık. Hemen Finans Merkezi’nin altında metro inşası da yürütülüyor.

  • Mimar Sinan’ın birçok formunu burada inşa sürecinde kullandık. Bir yanında Selçuklu eserleri bir yanında Osmanlı motifleri bulunuyor. Bu ikisinin arasında ise yükselen Türkiye’yi görüyoruz. Merkezimizin bir yüzü batıya bakarken diğer yüzü de kadim Anadolu’ya yani Doğu’ya bakmaktadır. İstanbul Finans Merkezi'nde finansımızın da kalbi atacaktır.

  • 14 Mayıs’ta aziz milletimizle eser siyaseti diyeceğiz. Cumhur İttifakımızı yeniden rekor oylarla destekleyecek ve 15 Mayıs sabahına uyanacağız. İstanbul’umuz finansın merkezi oluyor. Ekonomide Türkiye Yüzyılı başlıyor.

KÜRESEL FİNANS MERKEZLERİ ENDEKSİ’NDE SIRALAMANIN YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Küreselleşmenin ticarette sınırları ortadan kaldırması ve bilgi teknolojileri alanındaki değişimler finans piyasalarına uluslararası, geniş perspektifli bir boyut kazandırırken, bugün bankalar etabı açılan İstanbul Finans Merkezi (İFM) ile İstanbul'un Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ndeki sıralamasını yükseltmesi bekleniyor.

AA-20230414-30848595-30848588-ISTANBUL_FINANS_MERKEZININ_BANKALAR_ETABI_17_NISANDA_ACILACAK

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin'in de endekste önde gelen finans şehirleri bulunuyor. 120’si ana endekste olmak üzere 130 finans merkezi incelendiği GFCI 33 endeksinde, dünyanın en büyük iki borsasına (New York Menkul Kıymetler Borsası ve NASDAQ) ev sahipliği yapan New York birinci sırada yer alıyor. New York’u Londra takip ederken, üçüncü sırada Singapur var. Hong Kong dördüncü sırada yer alırken, onu dünyanın inovasyon başkenti Silikon Vadisi'ne oldukça yakın olan San Francisco izliyor. San Francisco’nun ardından da ilk 10 finans merkezi listesinde sırasıyla Los Angeles, Şanghay, Chicago, Boston ve Seul geliyor.

İstanbul ise Küresel Finans Merkezleri Endeksi'nde 90. sırada yer buldu. İFM'nin oluşturacağı ticaret hacmi ile İstanbul'u listede üst sıralara taşıması bekleniyor. Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip olan, coğrafi olarak çok stratejik bir konumdaki İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi konumunda oldu. İFM’nin ticareti kolaylaştırıp ekonomik büyümeyi teşvik ederek İstanbul’un konumunu güçlendireceği kaydediliyor.

AA-20230414-30848595-30848589-ISTANBUL_FINANS_MERKEZININ_BANKALAR_ETABI_17_NISANDA_ACILACAK

TÜRK EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projede bankaları etabının açılmasıyla birlikte yurt içinden ve yurt dışından yine önemli banka ve finans kuruluşlarının da İstanbul Finans Merkezi’nde yer alması bekleniyor. Dev finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

OFİS VE AVM BÖLÜMLERİNE YOĞUN TALEP

İstanbul Finans Merkezi’nde son teknoloji ile donatılmış 21 ofis binası bulunuyor. Projede ofisler ve alış veriş merkezi açılışın çok öncesinden kapasitesinin çok daha üzerinde talep topladı. A sınıfı binalarda tüm yönetim sistemlerini tek bir çatı altında toplayan proje, dünya standartlarının üzerinde ve akıllı şehir modeli ile tasarlandı. Projede tüm ofisler açılabilir pencereler ve UV filtreli havalandırma sistemleri ile donatıldı. İstanbul Finans Merkezi çağdaş ofisler, ortak çalışma alanları ile yurt içi ve yurt dışından tüm çalışanların ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayacak.

AA-20230414-30848595-30848593-ISTANBUL_FINANS_MERKEZININ_BANKALAR_ETABI_17_NISANDA_ACILACAK

EN ÜNLÜ RESTORAN VE MARKALAR

İstanbul Finans Merkezi’ndeki alışveriş merkezi ise modern imkânları, özel mimarisi ve fonksiyonel tasarımı ile merkezin özünü yansıtacak şekilde dizayn ediliyor. Merkezdeki ofis çalışanlarıyla birlikte her gün 100 bin ziyaretçiyi ağırlaması beklenen alışveriş merkezinde yerli ve yabancı dünyaca ünlü restoran ve perakende markalarının mağazaları yer alacak. Açık havada, toplam 3.3 kilometre uzunluğundaki cadde, sokak ve meydanlara yayılmış şekilde iki katta alışveriş konforu yaşatacak AVM içerisinde; gün boyu gastronomi, giyim, teknoloji, sanat, eğlence ve diğer perakende kategorileriyle geniş hizmet ve marka yelpazesi sunulacak.

5 YILDIZLI OTEL HİZMET VERECEK

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80’e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.

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