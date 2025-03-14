FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Hatay'dan Hakkari'ye kadar uzanıyor! Türkiye'nin 5,5 yıllık ihtiyacını karşılayacak... ABD'li dev ile imzalar atıldı

Hatay'dan Hakkari'ye kadar uzanıyor! Türkiye'nin 5,5 yıllık ihtiyacını karşılayacak... ABD'li dev ile imzalar atıldı

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
14.03.2025 15:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı ile ABD'li enerji devi arasındaki anlaşma sonucu Diyarbakır Havzası'nda araştırmalar yapılacak. Raporlara göre buradan çıkacak olan petrol ve gaz kaynakları Türkiye'nin 5 yıllık tüketiminden daha fazla olduğu söyleniyor. Konu ile ilgili uzmanlar değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Hatay'dan Hakkari'ye kadar uzanıyor! Türkiye'nin 5,5 yıllık ihtiyacını karşılayacak... ABD'li dev ile imzalar atıldı

Enerji üretimi kritik bir öneme sahip olmasından konu ile ilgili ciddi yatırımlar da yapılıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile ABD’li Continental Resources ve TransAtlantic Petroleum şirketleri arasında imzalanan ‘Ortak Girişim Anlaşması’ da enerji üretimi için önemli bir anlaşma.

gaz-stoku

Diyarbakır Havzası'ndan ortak bir aramanın yapılması sonucu petrol ve doğal gaz kaynakları için olumlu bir yansımasının olacağı düşünülüyor. TRT Haber'e konuşan Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı olan ve aynı zamanda Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği başkanlığı dahil çok farklı görevlerde bulunan Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, ABD'nin enerjide ihracatçı konumuna yükseldiğini kaydederek, başrolün konvansiyonel olmayan petrol ve gaz üretimine ait olduğunu sözlerine ekledi.

iStock-472963292

TÜRKİYE İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

ABD'de teknoloji ve deneyimin en üst seviyede olduğunu belirten Kumbaroğlu, "Şimdi Türkiye ile yeni bir yola giriyorlar. Sahip oldukları kabiliyetler, ülkemizin konvansiyonel olmayan gaz ve petrol kaynaklarını ekonomimize kazandırabilmesi adına önemli bir köprü görevi üstlenecek" şeklinde konuştu.

Kumbaroğlu, ABD Enerji Bilgi İdaresi tarafından 2013’te Diyarbakıt Havzası bölgesine dair kapsamlı bir çalışma yapıldığını hatırlatı ve, o dönemde 41 ülke 137 kaya formasyonunun incelendiğini vurguladı.

iStock-1433744773

HATAY'DAN HAKKARİ'YE UZANAN BİR YOL...

Havzada, konvansiyonel olmayan petrol ve gaz rezervinin bulunduğunu aktararak, "Havzanın yaklaşık 83 bin 139 kilometrekare olduğu bilgisi var. Bunun 10 bin 463 kilometrekarelik kısmında 2,9 trilyon metreküp kaya gazı mevcut. Rapora göre aynı bölgede 87 milyar varil kaya petrolü bulunduğu da hesaplanmış" dedi.

ABD'nin havzadaki rezervi 289 milyar metreküp kaya gazı ve 4,5 milyar varil petrol olarak değerlendirildiğini aktaran Kumbaroğlu, Güneydoğu Anadolu Havzası’nın Hatay’dan Hakkari’ye kadar uzandığını ifade etti.

iStock-2184996057

5,5 YILLIK TÜKETİM

Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’ın bu havza içinde anıldığını dile getiren Kumbaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

iStock-1275086161 (1)

“Dadaş Formasyonu olarak adlandırılan rezervuar özellikle Diyarbakır çevresinde yoğunlaşıyor. Söz konusu gaz rezervi, Türkiye’nin bugünkü tüketim miktarları ile yaklaşık 5,5 yıllık tüketimine denk geliyor. Elbette TPAO ve ABD’li şirketlerin birlikte yapacağı saha çalışmalarından elde edilecek sonuçlar hangi miktarlarda üretim yapılabileceğini net olarak ortaya koyacak.

iStock-1436932089

"DADAŞ FORMASYONU"

Türkiye bu anlaşmayla doğal gaz ve petrolde dışa bağımlılığını bir nebze daha azaltacak. Sadece bu da değil, yeni yol haritası Ankara’nın bölgesel enerji ticaret merkezi vizyonuna çok değerli bir destek sağlayacak.

Eğer doğru adımları atmaya devam edersek Diyarbakır Havzası’nı da Dadaş Formasyonu’nu da hatta farklı coğrafyalardan yeni müjdeler duymaya da devam edebiliriz. Türkiye, enerjide dünyanın yükselen yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.”

Canlı Borsa
100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu
Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!
Anahtar Kelimeler:
doğal gaz Petrol TPAO
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

Mezar taşı üzerinde skandal görüntüler...

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Hayatında dolar görmedi ama bir imzayla 2 milyon dolar borçlandı!

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

Samsun'da iğrenç olay! 'Ücretin ne kadar? Etek giyiyorsan böylesin'

100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu

100 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi belli oldu

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

Onlar için inceleme başlatılacak, mesaj gitti

Günde 2 ton üretip yurt dışına gönderiyorlar

Günde 2 ton üretip yurt dışına gönderiyorlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları devam ediyor! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.