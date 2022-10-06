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Son dakika: Kamudaki sözleşmeli için kritik toplantı! Yüz binlerce kişiyi kapsıyor…

06.10.2022 09:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamuda çalışan yüz binlerce personel kadro beklerken konu ile ilgili kritik toplantı yapılacağı duyuruldu. 550 bin sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili toplantıda, Memur-Sen ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in olması bekleniyor. İşte sözleşmeli personelle ilgili son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Kamudaki sözleşmeli için kritik toplantı! Yüz binlerce kişiyi kapsıyor…

Son dakika haberi: Kamuda çalışan 550 bin sözleşmeli personel için kritik toplantı bugün . Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Memur-Sen’in bugün kamudaki sözleşmeli personellerin kadroya alınmasıyla ilgili bugün saat 13.30'da bir araya gelecek. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.

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550 BİN KİŞİYİ KAPSIYOR

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

Kamunun özel alan ve mesleklerde 4/B'li sözleşmeli personele ihtiyaç duyduğuna dikkati çeken Tonbul, 4/B statüsünde istihdamın bu alanlarda sınırlı kalması ve genel istihdam statüsüne dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

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Anahtar Kelimeler:
kamu sözleşmeli
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