FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika KDV açıklaması… Bakan Muş duyurdu! 81 ile talimat verildi…

Son dakika KDV açıklaması… Bakan Muş duyurdu! 81 ile talimat verildi…

13.02.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Mehmet Muş KDV düzenlemesi ile ilgili önemli bir son dakika açıklamasında bulundu. Bakan Muş, ‘Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz. 81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik. Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız’ ifadelerini kullandı.

Son dakika KDV açıklaması… Bakan Muş duyurdu! 81 ile talimat verildi…

Ticaret Bakanı Mehmet Muş KDV düzenlemesi ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1'e indirilmesi düzenlemesinin amacına ulaşması için gerekli tedbirleri ivedilikle alıyoruz.

81 ilimizdeki Ticaret Müdürlüklerimize talimatımızı verdik.

Pazartesi günü itibariyle denetimlerimizi daha da yoğunlaştıracağız.

Yapacağımız denetimler neticesinde KDV indirimini fiyatlara yansıtmayan ve haksız fiyat artışlarıyla vatandaşlarımızı mağdur eden marketlere en ağır yaptırımları uygulayacağımızdan kamuoyunun hiçbir şüphesi olmasın.

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
13 Şubat Bitcoin ne kadar13 Şubat Bitcoin ne kadar
Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladıBakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı
SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…SGK primleri ile ilgili önemli uyarı! E-Devlet’ten mutlaka kontrol edin…
Anahtar Kelimeler:
Mehmet Muş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

Polis memuru dehşet saçtı! Araçtan indirip kurşun yağdırdı

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

KDV indirimi fiyatlara nasıl yansıyacak? İşte marketlerdeki yeni fiyatlar...

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

İşte aşkı bitiren ateşli sahneler

SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

SGK son dakika duyurdu! Yeni proje 7 ilde başlıyor! 3 bin 984 lira…

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı

Bakan Nebati, altını ekonomiye kazandırma planını açıkladı

Son dakika: 3600 ek göstergede tarih belli oldu!

Son dakika: 3600 ek göstergede tarih belli oldu!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kolesterolü yükseltiyor efsanesi çöktü! Yapmanız gereken ise...

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Rahat ama aynı zamanda şık olsun diyenlere hafta sonları için eşofman kombinleri

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Ödül törenine damga vurdu! Bir de arkasını görün

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Klip tarzı olay oldu! "RTÜK inşallah yasaklar"

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Kış mevsimine özel notalarıyla bezenmiş etkileyici parfümler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.