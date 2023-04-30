FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddeyle açıkladı! Asgari ücret, gelir vergisi, orta sınıf... 'Yeniden düzenleyeceğiz'

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddeyle açıkladı! Asgari ücret, gelir vergisi, orta sınıf... 'Yeniden düzenleyeceğiz'

30.04.2023 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan yayınladığı son videosunda orta sınıfa dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, çalışanlar için gelir vergisini yeniden düzenleyeceklerini ve asgari ücretlilerden vergi alınmayacağını söyledi.

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu, 7 maddeyle açıkladı! Asgari ücret, gelir vergisi, orta sınıf... 'Yeniden düzenleyeceğiz'

Son dakika: CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim yaklaştıkça vaatlerini anlattığı videolu paylaşımlarına devam ediyor. Kılıçdaroğlu, son paylaşımında orta sınıfın yok edildiğine dikkat çekerek, "Çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız." ifadelerini kullandı.

Screenshot_13

'ORTA SINIF YOK EDİLDİ'

Kılıçdaroğlu paylaşımında şunları söyledi:

"Bugün beyaz yakalı emekçilere seslenmek istiyorum. Türkiye, tarihinin en ağır ekonomi krizini yaşıyor. Bir buhranın içindeyiz. Silindir gibi geçtiler emekçinin üstünden. Ben, yakanız ne olursa olsun orta sınıfın büyümesi gerektiğine inanırım. Türkiye'de bir küçük zümre dışında toplumun tüm kesimleri gıda ve barınma krizi ile kuşatılmış durumda. Orta sınıf yok edildi. Tüm yakalar, ister beyaz, ister mavi hepimiz birbirimize bağlıyız. Yoksulluk sınırı 31 bin 240 liraya yükseldi. Buna hiçbir sistem dayanmaz, çöker. Bugün her sabah daha fazla yurttaşımız yoksulluğa uyanıyor. Bay Kemal için orta sınıf nedir? Güvenli bir işi olan, evi olan, tasarruf edebilen, geleceğe yatırım yapabilen, çocuğunun eğitim parasına gücü yeten sınıf orta sınıftır. Bu sınıfı büyüteceğim ve çelik gibi güçlendireceğim.

Screenshot_12

'ASGARİ ÜCRETLİDEN VERGİ ALMAYACAĞIZ'

Bunları nasıl yapacağız? Bir, ülkede güven ortamını sağlayarak yatırımı çekeceğiz. İki, halktan çalınanı halka teslim edeceğiz. Üç, Türkiye'yi ucuz iş gücü, yüksek enflasyon sarmalından çıkarıp dünyayla rekabet eden direnişli yeni sanayi altyapısını kuracağız. Dört, çalışanlar için gelir vergisi tarifesini yeniden düzenleyeceğiz. Emekçiler üzerindeki vergi yükünü indireceğiz. Asgari ücretliden vergi almayacağız. Beş, kadınların çalışma yaşamına katılımını artıracağız. Altı, sanayiyi tüm Türkiye'ye yayarak ekonomik mobilite yaratacağız, Anadolu'yu yeniden şaha kaldıracağız. Yedi, organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Hepsi için planlarımız hazır. Bir oy, tek gereken o. Sevgiyle kalın."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!
Memuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyorMemuru, emeklisi, asgari ücretlisi... Refah payı ile seyyanen zam geliyor
Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantıMerkez Bankası faiz kararı açıklandı! Seçim öncesi son toplantı
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Kemal Kılıçdaroğlu vergi

En Çok Okunan Haberler

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Transparan giyen Nesrin Cavadzade sütyensiz pozuyla büyüledi!

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Kılıçdaroğlu, 'Hiç endişe etmeyin' dedi ve ekledi: Sizden tek isteğim...

Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı!

Naci Görür'den İstanbul için korkutan deprem uyarısı!

Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!

Emekli maaşlarına refah payı düzenlemesi!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na o billboardlar üzerinden yüklendi!

Etiketler ilçeden ilçeye fark edecek! Kira fiyatlarını işaret etti: Vatandaş yakında ucuz et yiyecek

Etiketler ilçeden ilçeye fark edecek! Kira fiyatlarını işaret etti: Vatandaş yakında ucuz et yiyecek

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

43 yıl önce boşaltıldı! Bir daha geri dönen olmadı

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

İlber Ortaylı’nın nasihatına uydu! Bir anda karşısında görünce...

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

Çabasız şıklık spor giyimle mümkün! Puma'da %65'e varan indirim

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

İki penisle ve anüssüz doğdu! “Altı milyonda bir görülebilecek...”

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Müşteriler şaşkınlıkla izledi! 6 farklı garsonla özel sunum...

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Tommy Hilfiger'dan Camper'a %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.