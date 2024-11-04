SON DAKİKA: Kiraya yapılacak zam oranı belli oldu! Ev sahipleri ve kiracılar dikkat: İşte Kasım ayı kira artış oranı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı yıllık enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in bu veriyi kamuoyu ile paylaşması ile ev sahipleri kiralık konutlarına yapacakları zam oranını öğrenmiş oldu. Her ay açıklanan yıllık enflasyona göre kiralara yapılacak olan tavan zammı belirleniyor. Peki, Kasım ayındaki kira zammı en fazla ne kadar olabilir? İşte Ekim ayı yıllık enflasyon verisi...

Geçtiğimiz aylarda kira artış oranındaki yüzde 25'lik zam sınırı kaldırılmış yıllık enflasyona göre kira zammının yapılmasına karar verilmişti. Vatandaşların her ay dikkatle takip ettiği enflasyon verisi bugün açıklandı. Yıllık enflasyonun açıklanması ile beraber konut ve işyeri kiralarının kasım ayında ne kadar zamlanacağı belli oldu.

EKİM AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre enflasyon Ekim'de aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 48,58 oldu.

KASIM AYI KİRA ZAMMI NE KADAR?

TÜİK geçtiğimiz ay kira artış oranını yüzde 63,47 olarak açıklamıştı. Ekim ayı TÜFE rakamları sonrası Kasım kira zam oranı 12 aylık enflasyon verisi kadar yani yüzde 62,02 artış gösterdi.