ASGARİ ÜCRET SON DAKİKA! Türkiye nefesini tuttu asgari ücret zammını bekliyor, Erdoğan'dan sürpriz hamle: Yeni zam bugün açıklanacak

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Milyonlarca vatandaş asgari ücret zammını araştırıyor. Sadece asgari ücretle maaş alanlar değil aynı şekilde özel sektörde çalışan kişiler de agari ücreti takip ediyor. Asgari ücret ne kadar olacak? Gözler kulaklar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasında...

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? İŞTE TÜM SENARYOLAR...

Gözler kulaklar asgari ücret zammında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ocak ayı asgari ücret zammını bugün açıklaması bekleniyor. 16.500 TL ile 17.000 TL arasında bir tutarın yeni asgari ücret olması bekleniyor.

İhtimallere göre

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15.392 TL

Yüzde 40'lık zamda 15.962 TL

Yüzde 45'lik zamda 16.532 TL

Yüzde 50'lik zamda 17.103 TL

Yüzde 55'lik zamda ise 17.673 TL olacak.

SON DAKİKA: MİLYONLARIN BEKLEDİĞİ ASGARİ ÜCRET BUGÜN AÇIKLANIYOR!

Habertürk muhabiri Esra Nehir: Bugün Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı programla rakam açıklanacak. Sadece asgari ücret rakamı değil, işveren desteği detaylarına ilişkin detayları da bekliyoruz.

Rakamı 16.30'dan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla duymuş olacağız.

Komisyonun aldığı kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.







