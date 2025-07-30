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Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika haberi: Fed, merakla beklenen faiz kararını Türkiye saati ile (TSİ) 21.00'da açıkladı. Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı
Metin Yamaner

Son dakika: Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Piyasaların genel beklentisi, Fed'in politika faizini beşinci kez üst üste yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutacağı yönündeydi.

Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı 1

FAİZİ SABİT TUTTU

Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek beşinci kez üst üste yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.

Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı 2

Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı 3

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Anahtar Kelimeler:
Fed faiz
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