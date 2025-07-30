Son dakika: Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına ve ilerleyen dönemde uygulanacak para politikasına yönelik yol haritasına ilişkin vereceği ipuçlarına odaklanmıştı. Piyasaların genel beklentisi, Fed'in politika faizini beşinci kez üst üste yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutacağı yönündeydi.
Merakla beklenen toplantıdan ise karar çıktı. ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek beşinci kez üst üste yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.
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