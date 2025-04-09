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SON DAKİKA | Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum: "Şiddetli bir kasırga geliyor ama..."

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
09.04.2025 12:39
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Son dakika: AK Parti Grup Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, küresel piyasalarda yaşananlarla ilgili "Şiddetli bir kasırga geliyor" dedi. Türkiye'nin her geçen gün level atladığına işaret eden Erdoğan "Türkiye şimal yıldızı gibi parlıyor. Türkiye artık icazet alan değil icazeti alınan bir ülke konumuna gelmiştir" diyerek, iş dünyasının içini ferah tutması gerektiğini söyledi. Muhalefete de yüklenen Erdoğan, süreci doğru okuyamadıklarını söyledi.

SON DAKİKA | Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum: "Şiddetli bir kasırga geliyor ama..."

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. Partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsel piyasalarda yaşananlarla ilgili olarak "Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta devrildi. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi de etkilemesi bekleniyor" dedi. Türkiye'nin bu süreçten en az etkilenecek ülkeler arasında olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasının devamında boykot çağrısı yapan CHP'ye yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"ŞİDDETLİ BİR KASIRGA GELİYOR"

  • Uluslararası siyasetin tüm aktörleri yeni arayışlara girdi. Ticaret savaşlarının küresel ölçekte etki yaratacağını gösteriyor. Dünya çok kutuplu bir mimariye doğru gidiyor. Şiddetli bir kasırga geliyor.

  • Tarihi olduğu kadar sancılı da olan bu süreci en iyi yöneten, en güçlü konumda olan ülkelerden biri Türkiye. Türkiye yeni döneme damgasını vurmaktadır. Süreci en iyi okuyanlardan biri Türkiye’dir.

  • Türkiye şimal yıldızı gibi parlıyor. Türkiye artık icazet alan değil icazeti alınan bir ülke konumuna gelmiştir. Yeni Türkiye unutmayın güçlü Türkiye’dir.

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  • Son 23 yılda nasıl bir paradigma değişikliği olduğunu hala anlayamadılar. Kendileri Batı’nın icazeti olmadan nefes alamadıkları için hala doğru okuyamıyorlar. Hiç hoşlarına gitmese de Batılı güçler yeni Türkiye’yi benimseme noktasına geldi.

"TÜRKİYE’NİN BENZER ÜLKELERE GÖRE DAHA AZ ETKİLENMESİNİ ÖN GÖRÜYOR"

  • Son 1 haftada uluslararası ticaret savaşları yeni bir boyuta devrildi. Bütün bu gelişmelerin küresel ekonomiyi de etkilemesi bekleniyor. Enflasyonist baskıların artması ve piyasalarda güven kaybına yol açacak. Emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar yaşanacak. Tüm bunların eşiğinde Türkiye olarak biz nerede duruyoruz? Ekonomide çok güçlü bir ekip kurduk. Şoklara karşı da mukavemetimizi attırdık. Dünyada ciddi bir belirsizlik ortamı var ama Türkiye’nin de yolunu aydınlatan güçlü bir ekonomi programı var. Ticaret üretim ve ihracat tarafından menfi bir uygulama beklemiyoruz. Bu dönemi birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağımızı biliyoruz. Türkiye’nin benzer ülkelere göre daha az etkilenmesini ön görüyor.

"ENFLASYONDAKİ DÜŞÜŞ SÜRECEKTİR"

  • Şoklara karşı kapsamlı programı hayata geçirdik. Düşük tarife uygulanan ülkelerden biriyiz. Dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Enflasyondaki düşüş sürecek. Maliye politikasında disiplinli duruşumuzu muhafaza ediyoruz.

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"BOYKOTÇULAR VATANDAŞIMIZDAN BOYKOT YEDİ"

  • Merkez Bankamızın brüt rezervleri toplam 156 milyar dolar brüt rezerv ile gücünü koruyor. Gezi olaylarında tüketmeyin ekonomi dursun çağrıları nasıl çapulcuların ellerinde patladıysa CHP’nin boykot çağrısına da millet itibar etmedi. Yani boykotçular bizzat vatandaştan boykot yedi. Türkiye ekonomisini batıracağını sananlar bir kez daha avuçlarını yaladı. Kös kös oturmak zorunda kaldı.

"SON 20 GÜNDÜR BİR TİYATRO İZLİYORUZ"

  • Bütün Türkiye son 20 gündür bir tiyatro izliyoruz. Oyunun yazarı kurgucusu figüranlar CHP’liler. Sahne CHP’nin sahnesi perdeyi açan CHP kapatan CHP… Bilinmeyen tek bir şey vardı. O da bu orta oyunun kavuğunun kimde olduğuydu. O da hafta sonunda yaptıkları oyunla kavuğun Özel’de olduğu oldu. Oyunu yazan onlar sahneleyen onlar çalıp çırpan onlar İstanbul’da Escobar süreci kuran onlar ama zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışan da onlar.

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  • Hayırdır CHP olarak siz bizi gözüne far tutulunca donup kalan tavşan mı zannetiniz. Kendi iç çatışmalarınızın bedelini ne millete ne de bize ödetemezsiniz. Sizin iç hesaplaşmalarınız bizi zerre kadar alakadar etmez. Başınıza ne geldiyse sizin koltuk hırsınız yüzünden geldi. Kendiniz ettiniz kendiniz buldunuz. CHP’yi bu mafya düzeninin içine siz soktunuz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’ Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘İstanbul'da Escobar düzeni kuran onlar’
  • Gençleri kışkırtan polisle çatıştıran sizsiniz. O gençlerin eğer hayatı karardıysa bunu yapan da CHP olarak yine sizsiniz.

"İŞİNİZE HER GELDİĞİNDE DENİZ GEZMİŞ'İ KULLANAN SİZ DEĞİL MİSİNİZ?"

  • Bugün üzerinde tepindiğinizi Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? İdamını onaylayan siz değil misiniz? İdamını izleyen siz değil misiniz? İşinize her geldiğinde Deniz Gezmiş'i kullanan siz değil misiniz? Nazım Hikmet'e bakın, Sabahattin Ali'ye bakın, aynı riyakarlığı orada da görürsünüz. Şimdi de gençleri sokağa çağırıyor, küfrettiriyor, polise saldırtıyorsunuz, sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz.

  • Medet umduğunuz Batılı aktörler sizi terk edeli çok oldu. Aradığınız numaralar ya kapalı ya sizi engelledi ya da kapsama alanı dışına çıktı. Kimse sizi umursamıyor, değer vermiyor, yalanlarınıza kimse kanmıyor. Çok büyük bir çaresizlik içindeler. Bizi cuntacılıkla itham ediyor. Buraya özellikle sizin için dikkat çekiyorum. CHP'nin ikinci genel başkanı malum, İsmet İnönü, koltuğu çok severdi. Koltuğunu 1972 yılında kaybedince bıraktı. Mecburiyeti sanki lütufmuş gibi milletin yüzüne vuruyorlar. 1950'de ilk şeffaf seçimle CHP iktidardan uzaklaştırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan son dakika ak parti
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