SON DAKİKA | Küresel piyasalardaki 'ticaret savaşı' için Erdoğan'dan ilk yorum: "Şiddetli bir kasırga geliyor ama..."

Bugün üzerinde tepindiğinizi Deniz Gezmiş'i sahaya süren siz değil misiniz? İdamını onaylayan siz değil misiniz? İdamını izleyen siz değil misiniz? İşinize her geldiğinde Deniz Gezmiş'i kullanan siz değil misiniz? Nazım Hikmet'e bakın, Sabahattin Ali'ye bakın, aynı riyakarlığı orada da görürsünüz. Şimdi de gençleri sokağa çağırıyor, küfrettiriyor, polise saldırtıyorsunuz, sonra utanmadan timsah gözyaşları döküyorsunuz. Bu ülkenin gençlerini size yedirtmeyeceğiz.