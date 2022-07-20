FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika | Maaşı düşür erken emekli ol! Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül: 1999'dan önce...

Son dakika | Maaşı düşür erken emekli ol! Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül: 1999'dan önce...

20.07.2022 09:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca insanı yakından ilgilendiren EYT düzenlemesiyle ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün yaptığı açıklamada EYT ile ilgili tarih de vermişti. Sene sonunu işaret eden Bilgin, bakanlık içinde bir çalışma grubu oluşturulduğunu belirtti. EYT'deki sürpriz formüller de ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika | Maaşı düşür erken emekli ol! Milyonların beklediği EYT'de sürpriz formül: 1999'dan önce...

Son dakika EYT haberleri... Asgari ücret zammı, emekli ve memur maaşlarına yapılan düzenlemelerden sonra vatandaşın bir numaralı gündemi EYT! Emeklilikte yaşa takılanlar merakla sene sonunda yapılacak kanun düzenlemesini bekliyor. Maaşı düşürüp erken emekli olma planı da masadaki formüller arasında...

SON DAKİKA: 1999 ÖNCESİ SİGORTALI OLANLAR DİKKAT!

EYT üzerinde tartışılan formülller ortaya çıktı. Buna göre 15 yıl 3600 süresini yerine getiren ve 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlarda emeklilikte yaş şartı aranmayabilir.

Erkekler 25 yıl ve 9 bin günü tamamlamış, kadınlar 20 yıl 7 bin 200 günü tamamlamışsa yaş şartına bakılmaksızın emekli olabilir.

iStock-1319436040

DİKKAT ÇEKEN FORMÜL

Özellikle orta Avrupa ülkelerinde birey 67 yaşında emekli olması gerekirken 63 yaşında emekli olma talebinde bulunabiliyor. Burada maaşında belli bir kesinti yapılarak emekli aylığı bağlanıyor. Buna benzer bir planlama söz konusu olabilir.

BAKAN BİLGİN: MALİYET HESABI YAPILACAK BİRÇOK FORMÜL MASADA

EYT formülleriyle ilgili konuşan Bakan Bilgin; 'Bir sayı veya içerik veremem fakat çok sayıda formül var. Alternatifler de var. Bu alternatifler üzerinden çalışmalarımızı yapacağız. İşin bir de mali boyutu var. Hesaplamalar yapılacak. Maliyet hesabından sonra Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sene sonu ya da Ocak ayında çalışma tamamlanacak.' ifadelerini kullandı.

KYK borçları için bakanlıktan açıklama! Herkes bunu merak ediyor: Faizler anaparaya mı eklendi?KYK borçları için bakanlıktan açıklama! Herkes bunu merak ediyor: Faizler anaparaya mı eklendi?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı yeniden...Umutlar bitmişti! Rus doğal gazı yeniden...
Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?Güncel KYK borcu ödeyenlerin faizleri de silindi mi?
Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu? Milyonları ilgilendiriyor! Mesai saatleri değişiyor mu?
Anahtar Kelimeler:
eyt çıkar mı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

13 aylık Muhammed'in feci sonu!

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı beklediği anlar! Kameralar hareketlerine odaklandı, 1 dakika boyunca...

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Emeklilikte flaş detay: E-Devlet'ten başvurabilirsiniz

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Fahiş kira artışları ev sahiplerinin başına bela oldu!

Dünya piyasalarında ‘faiz’ fiyatlaması ortalığı karıştırdı

Dünya piyasalarında ‘faiz’ fiyatlaması ortalığı karıştırdı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Çözümü herkesi şaşırttı! Karısı cinsel ilişki istemediğinde...

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Canan Karatay'dan infial yaratan açıklama! ''Hepsi bir plan!''

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Seks suçlarındaki artış endişelendirdi! “İki kadına bir saat...”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Göğsünde bir ağrı hissetti! “3 yıllık ömrüm olduğunu söyledi”

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.