FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Son dakika: Maske satışında tavan fiyat belli oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.05.2020 12:35 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Ticaret Bakanlığı, cerrahi maskelerin, adedi KDV dahil en fazla 1 lira olacak şekilde tüketicilerin satışına sunulacağını bildirdi.

Son dakika: Maske satışında tavan fiyat belli oldu

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından salgınla mücadelede normalleşme takviminin açıklandığı, 4 Mayıs 2020 tarihli kabine toplantısı sonrası alınan kararlar çerçevesinde cerrahi maskelerin perakende satış noktalarında satışı mümkün hale geldiği anımsatıldı.

TAVAN FİYAT 1 TL

Bu çerçevede marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformu üzerinden cerrahi maskelerin satışının yapılabilineceği belirtilen açıklamada, "Hedefimiz en yaygın ağ ile vatandaşlarımızın en hızlı ve kolay bir şekilde cerrahi maskeleri temin etmesini sağlamaktır. Cerrahi maskeler, adedi KDV dahil en fazla 1 Türk lirası olacak şekilde tüketicilerimize satışa sunulacaktır. Bu fiyatın üzerindeki satışlar 'fahiş fiyat' olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda, 8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak olup, önümüzdeki haftadan itibaren maskelerin 10’lu standart paketler halinde de satışa sunulması çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden... İhbar sonrası ulaştılar! 3 kişi birden...
Fiyatı 70 liradan 700 liraya çıktı Fiyatı 70 liradan 700 liraya çıktı
İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Son anket sonucunda Meral Akşener sürprizi!

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Bilim Kurulu Üyesi: Koronavirüs bitmeyecek

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Türk lirasına saldırılar sürüyor

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

Dolarda tarihi günler! İşte yeni rakamlar...

Dün zam gelmişti, bugün indirim

Dün zam gelmişti, bugün indirim

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

BDDK'den manipülasyon ve yanıltıcı işlemler hakkında yönetmelik

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

Altın fiyatları ile ilgili flaş tahmin!

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

10 Harika Anneler Günü Hediyesi Önerisi

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Merkez Bankası açıkladı! İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Okuyucu Yorumları 63 yorum
Ee yine iyi 1 TL Biz Avrupa Devletinde 1 Euroya Maske Alamiyoz Bunada Bi Bahane Uretirler Artik Niye 1 TL diye,Biz Burda Maskeye en ucuzundan 39 Euro Oduyoruz!
@kartal_2020 ulan sizin orda asgari ucretle bizim burdaki birmi ne kadar cok seviyon hukumeti niye yurt dısındasın o zaman al getir aileni sende burda yasa ama gelmezsiniz anca laf
Kardeş maskenin maliyeti 25 kuruş bir de devlet kdv alıyor vatandaşı mağdur etmekten başka birşey değil bu tabi siz akkuzulara ne anlatsan boş nato mermer nato kafa
dünyaya bedava maske dağıtan ülke kendi halkına paralı satıyor
@ede_e kuzu değil iki ayaklı koyun deyin lütfen dört ayaklı kuzulara ve koyunlara hakaret etmiyelim
diğer ülkelere bedava verdiğiniz maskeden kdv almasaydınız bari nasılsa alınan kdv nin vatandasa bir katkı sağlamadığını bu süreçte gördük işsizlik fonu gibi
oo çok iiiyi fiyat 10 tane hemen alıyorım cok ucuz. maliyeti 25 kruş. degilmiydi ))
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

2 bin 153 sözleşmeli personel için başvuru tarihi belli oldu

Nakdi ücret desteği ödemeleri 8 Mayıs'ta başlıyor

O ödemeler yarın hesaplara yatırılıyor

Fırsatçılar yine iş başında! Ateş ölçerlerin fiyatı 70 liradan 700 liraya çıktı

Fiyatı 70 liradan 700 liraya çıktı

Fiyatı 4 liraya düştü! İhracat kapanınca limon halde kaldı

Fiyatı 4 liraya düştü! Alan yok

Motorinde 7 kuruş indirim bekleniyor

Dün zam gelmişti, bugün indirim

Gram altın ne kadar oldu?

Rekor kıran altında son durum

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.