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SON DAKİKA | Sürpriz gelişme! Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

23.11.2023 14:14 | Son Güncelleme:
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Son dakika: Merkez Bankası aylık faizleri yükseltirken kredi kartı faizlerini sabit bıraktı. MB yaptığı açıklamada "Kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir" dedi. Bir önceki kararla Türk lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya yükseltilmişti.

SON DAKİKA | Sürpriz gelişme! Merkez Bankası'ndan kredi kartı kararı: Yıl sonuna kadar değişmeyecek

Son dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında kredi kartı faizlerinde değişiklik olup olmayacağı merak ediliyordu. Merkez Bankası'nın kasım aylık faiz kararını 500 baz puan artırdı. Buna bağlı olarak kredi kartı faizlerinin de artması bekleniyordu.

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MB aldığı kararla kredi kartı faizlerinde değişikliğe gitmedi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranları ile üye işyerlerine uygulanacak azami komisyon oranlarının hesaplanmasında kullanılan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

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Referans oran, 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı ile politika faiz oranının yüzde on fazlasının düşük olanı dikkate alınarak hesaplanmakta ve her ayın sondan beşinci iş günü ilan edilmektedir. Referans oran, en son ilan edilen orandan aşağı ya da yukarı yönde yüzde beşten fazla değişmesi halinde güncellenmektedir.

Referans oran hesaplamasında kullanılan 32-45 gün vadeli Türk lirası mevduata bankaların uyguladıkları ağırlıklı ortalama akım faiz oranı gerçekleşmesine göre aralık ayı için ilan edilecek referans oranın sabit kalacağı hesaplanmıştır.

YIL SONUNA KADAR SABİT KALDI

Buna göre; kredi kartı azami faiz oranları ve üye işyeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyecektir.

Aralık ayı için referans oran, ayın sondan beşinci iş günü olan 24 Kasım 2023 tarihinde ilan edilecektir."

KREDİ KARTLARINDA GECİKME FAİZ ORANI 3,96'YA YÜKSELTİLMİŞTİ

Bir önceki faiz kararıyla bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran yüzde 2,71'den yüzde 3,11'e çıkarılmıştı.

Türk lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 3,26'dan yüzde 3,66'ya, azami gecikme faiz oranı yüzde 3,56'dan yüzde 3,96'ya yükseltilmişti.

Nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak (Kredili mevduat hesapları için de geçerli) azami akdi faiz oranı yüzde 4,02'den yüzde 4,42'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,32'den yüzde 4,72'ye gelmişti.

Yabancı para kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı yüzde 2,61'den yüzde 2,93'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 2,91'den yüzde 3,23'e çıkarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı Merkez Bankası
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