Son Dakika: Memur-Sen zam talebini açıkladı! Kamusen'den 'uzlaşma' yorumu geldi

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetle memurlar arasındaki “6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

KAMUSEN: 91 BAŞLIKTA UZLAŞMAYA VARILDI

Kamusen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada, "Konfederasyonumuzla Memur-Sen arasında gerçekleştirilen teknik çalışmalar neticesinde ağırlığı mali ve sosyal haklarda olmak üzere 51 ana konu başlığı ile geçmiş dönemlerde karar altına alınan 40 konu başlığının revize edilmesi olmak üzere toplamda 91 başlıkta uzlaşmaya varıldı. " ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

Kaynak: AA/ DHA



