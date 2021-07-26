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  4. Son Dakika: Memur-Sen zam talebini açıkladı! Kamusen'den 'uzlaşma' yorumu geldi

Son Dakika: Memur-Sen zam talebini açıkladı! Kamusen'den 'uzlaşma' yorumu geldi

26.07.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti. Kamusen'den yapılan açıklamada ise Memur-Sen'le 91 başlıkta uzlaşmaya varıldığı belirtildi. Öte yandan 2 Ağustos'ta başlayacak olan ilk toplantının ardından diğer toplantılarda da anlaşma sağlanmazsa kararı Hakem Kurulu verecek.

Memurlar 2022-2023 zam taleplerini bugün hükümete iletti.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetle memurlar arasındaki “6. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri”ne ilişkin taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

Memur-Sen, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti.

KAMUSEN: 91 BAŞLIKTA UZLAŞMAYA VARILDI

Kamusen Başkanı Önder Kahveci yaptığı açıklamada, "Konfederasyonumuzla Memur-Sen arasında gerçekleştirilen teknik çalışmalar neticesinde ağırlığı mali ve sosyal haklarda olmak üzere 51 ana konu başlığı ile geçmiş dönemlerde karar altına alınan 40 konu başlığının revize edilmesi olmak üzere toplamda 91 başlıkta uzlaşmaya varıldı. " ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK

Yasal olarak ağustos ayında bağıtlanması gereken sözleşme süreci, 2 Ağustos'ta Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak ilk toplantıyla resmi olarak başlayacak. Sözleşmenin genelinde ve hizmet kollarında talep edilen maddelerin görüşülmesiyle ilerleyecek müzakere takvimi, ağustosun üçüncü haftasında sona erecek.

Taraflar arasına bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. 11 kişinden oluşa Hakem Kurulu, sözleşmeye dair nihai kararı verecek.

Kaynak: AA/ DHA

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Okuyucu Yorumları 60 yorum
Yok ya memura yetmez bu. Direkt asgari ücreti 3 le çarpın en düşük memur maaşı o olsun
sen rahat ol kimse o parayi vermezz sende asgari ucretle mutlu olursunn merak etme dert etmee
@asokrates_1991 geçen yıla göre maaşlar en az üçte bir oranında eridi chp li belediyeler en az 3200 tl verirken devlet neden veremiyor yalakaların yüzünden vermiyor pazarlık hakkı olanların kendi çıkarları için geri vitesleri hazır.
çok zor vermezler bu oranları. vermezlersede 2023 de oy vermez memurlar olur biter
Memura zam verilirken asgarî ücretliye enflasyon zam mı yok birde vergi kesiliyor.. Fakir fukaranın aldığı az maaştan bile vergi alıyor DEVLET
hic bisey bilmeyen bos bi nesilsinizz

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