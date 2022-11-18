SON DAKİKA | Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Son dakika: Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağı merak konusu olurken memur ve emekli maaşına yansıtılacak 'refah payı'nın asgari ücrete de yansıtılması için kollar sıvandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret artışına refah payının da eklenmesi için çalışmalara başladı. Asgari ücrette ne kadar refah payı artışı yapılacağı da belli olurken asgari ücretin yılda 2 kez belirlenmesi gündemde... İşte son dakika haberinin detayları...

ASGARİ ÜCRETE DE REFAH PAYI GELİYOR

Memur ve emekli için düşünülüyordu, işçi için de düğmeye basıldı. Asgari Ücret Komisyonu toplanmadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanların nabzını tutmaya başladı. Asgari ücretliye de refah payı geliyor.

ZAM ORANINDA REFAH PAYI DA EKLENECEK

Asgari Ücret Komisyonu, 3 hafta sonra toplanıyor. İşçinin emekçinin yeni yıldaki maaşının en az 7 bin 500 TL olması bekleniyor. Bu da en az yüzde 38 zam anlamına geliyor. Belirlenecek zam oranına refah payının da eklenmesi gündemde. Kulislerden sızan bilgiye göre emekli ve memur için refah payı oranı 5 ila 10 orasında değişiyordu, bu oranın asgari ücretliye de uygulanması bekleniyor.

Show Haber'in haberine göre Asgari ücret artışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın refah payı dokunuşu yapması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET 2 YILDA İKİ KEZ BELİRLENECEK

2022'de asgari ücret yıllar sonra yeniden 2 kez belirlenmişti. Bu uygulamanın da kalıcı hale gelmesi gündemde. Maaşların enflasyona ezdirilmemesi planlanıyor.

