Son dakika: Memur ve emekli zammı ile o paralar da artacak! 4 bin liraya yaklaşacak: Hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar…

Son dakika: Memur ve emekliye Ocak zammı için hesaplamalar başlarken yeni bir gelişme daha yaşandı. Memur ve emekli için belirlenecek zam oranı 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı gibi sosyal yardım ödemelerini de yükseltecek. Bu kapsamda Temmuz’da yapılan zam sonrası 2022 yılı için enflasyon beklentisi ve tahminleri gelmeye devam ediyor.

ZAM İÇİN ÜÇLÜ HESAP

Merkez Bankası Eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre bu rakam yüzde 67,73, Resmi Gazete'de yayımlanan Orta Vadeli Program (OVP) tahminine göre ise yüzde 65 oldu. AA Finans'ın 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan yıl sonu enflasyon beklenti anketi sonuçlarına göre; 2022 yılı enflasyon beklentisi yüzde 73,88 oldu.

AA Finans'ın Enflasyon Beklenti Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 22,14, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 23,14 olarak hesaplandı. Eylül ayı Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 17,83, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 18,83 olarak hesaplandı. Resmi Gazete'de yayımlanan OVP tahminine göre; SSK, Bağ-Kur emeklisi Ocak zammı yüzde 15,91, memur ve memur emeklisi için Ocak 2023 zam oranı ise yüzde 16,91 olarak hesaplandı.

Bu 3 kritik verinin ortalaması alınarak bulunan enflasyon beklentisine göre ise emekli zammı 18,62 olurken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 19,62 oldu.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Sabah’ta yer alan haberde, Ocak ayında memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları yükseltecek. Verilerin tek tek açıklanmasıyla sosyal yardım ödemelerinde de ne kadar artış olacağı da netleşmeye başladı.

3 BİN 991 LİRAYA YÜKSELECEK

Buna göre halihazırda 1537 lira olan 65 yaş aylığı ortalama 1839 liraya yükselecek. Evde bakım desteği ve kronik hastalık yardımının ise 3 bin 336 liradan 3 bin 991 liraya çıkması bekleniyor. Yüzde 40 ila 69 engelli vatandaşlara verilen 1127 liranın 1468 liraya çıkacağı tahmin ediliyor. Yüzde 70 ve üstünde ise 1840 lira olan bu rakam 2 bin 201 liraya yükselebilir.



