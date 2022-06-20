Son dakika: Memur ve emeklinin enflasyon zammı netleşiyor! İşte maaşlara gelecek zam oranı...

Son dakika: Milyonlarca memur ve emekli için de Temmuz ayında maaşlara yapılacak zam oranını bekliyor. Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla 5 aylık enflasyon oranı yüzde 35,64 oldu. Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında belirlenmiş olacak. 4 Temmuz'da açıklanacak enfaslayon verisi önecesinde tahmşnler gelmeye bşladı. Peki Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre memur ve emekliler ne kadar zam alacaklar? Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya canlı yayında olası rakamları açıkladı. Kaya konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"4 Temmuz tarihinde TÜİK enflasyon rakamlarını açıklamış olacak. TÜİK'in açıklamış olduğu enflasyon rakamlarına göre 5 aylık enflasyonumuz yüzde 34,69' geldi. Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon tahmini de 3,75 olarak belirtildi. Bu rakamlar toplandığında ise yüzde 38,44'lük bir enflasyon rakamına ulaşmış olacağız. Yani bu 2022 yılının birinci 6 aylık dönemine ilişkin enflasyon farkı... Bu enflasyon farklarının açıklanması diğer bir ifadeyle Memur maaşlarını, işçi ve Bağkur emeklilerinin maaşlarını da etkilemiş olacak.

İŞTE OLASI ZAMLI MAAŞLAR!

En düşük emekli memurumuz 4 bin 269 lira alıyor. Eğer enflasyon rakamı yüzde 38,44 ulaşırsa en düşük memur maaşı 5 bin 910 lira olacak.

En düşük memurumuz şu an 6249 lira maaş alırken ikinci 6 aylı dönemde maaşı 8 bin 651 liraya yükselmiş olacak.

2000 öncesi en düşük işçi emeklisi 3 bin 269 lira alırken gelecek olan enflasyon farkıyla beraber 4 bin 525 liraya yükselmiş olacak.

Yine en düşük Bağkur emeklimizin maaşı ise 2500 liradan 3461 liraya yükselecek. 4 Temmuz'dan itibaren enflasyon rakamları belli olacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli olacak."



