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Son dakika… Memura emekliye zamda yeni rakamlar! En düşük maaşlar ortaya çıktı: 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

04.05.2023 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Emekli zammı ve memur zammı için kritik veri dün TÜİK tarafından açıklandı. Nisan ayı enflasyonu ile milyonlarca kişinin 4 aylık zam oranı netleşti. 6 aylık enflasyon ile şekil alacak memur zammı ve emekli zammı için yeni düzenlemeler de yolda. Enflasyonun yanında memura ek zam ve emekliye refah payı da geliyor. Peki en düşük memur maaşı ne olacak? Temmuz’da emekliye zam ne kadar olacak? İşte 4 aylık kesinleşen zam oranı ile maaş tablosu…

Son dakika… Memura emekliye zamda yeni rakamlar! En düşük maaşlar ortaya çıktı: 13.398 TL garanti, Temmuz’da 14. 086 TL…

Son dakika haberleri… En düşük emekli maaşı 7.500 liraya yükseltilirken, bu rakamın üzerinde maaş alanlar için de yeni bir çalışma yapılacağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Memurlara ise Temmuz ayında refah payı artışı yansıtılacağını dile getirmişti. Şimdi ise tüm gözler emekliye zam ve memur maaş zammı için Temmuz ayına çevrildi.

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NİSAN AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

Bu anlamda en kritik veri dün TÜİK’ten geldi. TÜİK, Nisan ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti. 6 aylık enflasyona göre şekil alan memur maaşları ile emekli maaşları için Temmuz ayında yapılacak zam oranının belirlenmesine ise sadece 2 veri kaldı. Nisan ayı rakamlarının belli olması ile de SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan milyonların maaş zammına ilişkin 4 aylık oran da netleşti.

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EMEKLİ VE MEMUR İÇİN 4 AYLIK ZAM ORANI NETLEŞTİ

SGK ve Bağ-Kur emeklisi için 4 aylık kesinleşen zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı.

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MERKEZ BANKASI’NIN 6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ

Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Böylece SGK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı Temmuz için tahmini olarak yüzde 21,13 oldu. Memur ve memur emeklisi için 6 aylık zam oranı enflasyon farkı dahil yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

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BAKAN BİLGİN DUYURDU: TÜM MEMURLARA 3600 EK GÖSTERGE

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise memur çalışanların maaşına etkisi sınırlı olan ama memur emekli maaşına önemli ölçüde etki eden 3600 ek gösterge konusunda, "3600 ek göstergeyi, birinci dereceye gelen bütün çalışanların müktesep hakkı olarak düzenlememiz gerekir. Bu konuda kanun teklifimiz hazır" dedi.

Yapılacak düzenlemeden ilk etapta 470 binin üzerinde memur yararlanacak. Bu düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2.115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak.

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EN DÜŞÜK SGK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞI MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 15,21 – 6 AYLIK 21,13 TAHMİN)

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL – 7.380 TL
SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL – 4.576 TL
Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL – 6.609 TL
Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL – 5.252 TL

Not: Temmuz ayında 7.500 TL'nin altında kalan maaşlar en düşük emekli aylığı olan bu rakama tamamlanacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Memur – 11.848 TL – 13.398 TL – 14. 086 TL
Memur Emeklisi – 7.901 TL – 8.934 TL – 9.393 TL

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MEMUR MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20.724 TL – 23.435 TL – 24.639 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12.632 TL – 14.284 TL – 15.018 TL
Uzman öğretmen 1/4 18.246 TL – 20.633 TL – 21.693 TL
Öğretmen 1/4 15.793 TL – 17.859 TL – 18.776 TL
Başkomiser 1/3 20.873 TL – 23.603 TL – 24.816 TL
Polis memuru 8/1 18.235 TL – 20.620 TL – 21.680 TL
Uzman doktor 1/4 24.743 TL – 27.979 TL – 29.417 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15.611 TL – 17.653 TL – 18.560 TL
Mühendis 1/4 21.295 TL – 24.080 TL – 25.318 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13.142 TL – 14.861 TL – 15.625 TL
Profesör 1/4 34.057 TL – 38.512 TL – 40.490 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20.139 TL – 22.773 TL – 23.943 TL
Vaiz 1/4 16.615 TL – 18.788 TL – 19.754 TL
Avukat 1/4 19.968 TL – 22.580 TL – 23.740 TL

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MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI (Ocak 2023 – 4 AYLIK YÜZDE 13,08 – 6 AYLIK 18,89 TAHMİN)

Müsteşar 1/1 28.729 TL – 32.487 TL – 34.156 TL
Genel müdür 1/1 25.427 TL – 28.753 TL – 30.230 TL
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 9.978 TL – 11.283 TL – 11.863 TL
Memur (Üniversite mezunu) 1/4 7.812 TL – 8.834 TL – 9.288 TL
Öğretmen 1/4 11.833 TL – 13.381 TL – 14.068 TL
Kaymakam 1.sınıf 1/4 16.753 TL – 18.944 TL – 19.918 TL
Başkomiser 1/4 11.833 TL – 13.881 – 14.068
Polis memuru 1/4 11.833 TL – 13.881 – 14.068
Hemşire (Üniversite mezunu) 1/4 11.833 TL - 13.881 – 14.068
Mühendis 1/4 11.848 TL – 13.398 – 14.068
Teknisyen (Lise) 1/4 8.506 TL – 9.619 TL – 10.113 TL
Pratisyen Hekim 1/4 17.488 TL – 19.775 TL – 20.791 TL
Profesör 1/4 20.542 TL – 23.229 TL – 24.422 TL
İmam Hatip 11.833 TL – 13.381 TL – 14.068 TL
Avukat 1/4 11.833 TL – 13.381 TL – 14.068 TL


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memur zammı emekli zammı

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