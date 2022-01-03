SON DAKİKA | Merakla beklenen enflasyon rakamı açıklandı, 2022 emekli ve memur maaş zamları netleşti! İşte zamlı maaşlar...

Emekli ve memur zamlarında son dakika haberi geldi. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Kritik enflasyon verilerinin açıklamasıyla memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı da belli oldu. Bu rakamlara göre memur ve memur emeklinin 2022 yılı ilk altı aylık dönemde alacağı maaş zammında enflasyon farkı 20,65 oldu. Toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerinin ocak maaşlarında yüzde 5 artış yapılacak. Bu yüzde 5'lik zamma, 6 aylık enflasyon oranının yüzde 3'ü geçen kısmı da eklenecek. Böylelikle toplamda yüzde 25,65 oranında zam yapılması bekleniyor.
Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.
2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı. Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak.
Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte ilk hesaplamalara göre SSK - Bağkur emeklisi zammı yüzde 25,48 olacak.
En düşük memur maaşı 4.176,11 TL
Ssk 200 öncesi ssk 3 bin 292 lira 90 kuruş
200 sonrası 2 bin 041 lira
Bağkur esnaf: 2 bin 948
Tarım emeklisi 2 bin 343 lira 35 kuruş
Sabah'ta yer alan habere göre SSK, Bağ-Kur emekliliklerine en alttan yukarı doğru kademeli artış beklenirken, Ocak ayında 2 bin liranın altında olan emeklilere 500 lira eşit zam yapılması öngörülüyor.
Bu zammın üzerine, memur konfederasyonlarının 2021'de ekonomideki dalgalanma nedeniyle talep ettiği refah payının da gündeme gelmesi bekleniyor.
Bu hesaplama, aynı sözleşme kapsamındaki memur emeklileri için de geçerli olacak.
Yaklaşık 8,5 milyon emekli ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ikinci 6 ayına ait enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.
Ayrıca bugün günü gerçekleştirilecek kabine toplantısında memur maaşları için ek protokol de gündemde olacak.
Toplantıda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından kabine üyelerine bilgilendirme yapılması ve ek protokol için net bir çerçevenin çizilmesi bekleniyor.
Eğer bir ek zam gelirse de Ocak ayı maaşlarına bunun yansıtılması ve başka deyişle 15 Ocak'a kadar memur ek zammının netleştirilmesi bekleniyor.
Kabinede, ayrıca emekli maaşlarına ilişkin zamların da ele alınacağı belirtiliyor.
Eski Yeni
3.276* 4.176
3.315 4.225
3.351 4.271
3.420 4.359
3.435 4.378
3.448 4.395
3.510 4.474
3.519 4.485
3.536 4.507
3.602 4.591
3.625 4.620
3.648 4.650
3.669 4.677
3.757 4.789
3.876 4.940
3.892 4.961
3.978 5.070
3.980 5.073
4.048 5.160
4.074 5.193
4.083 5.204
4.126 5.259
4.137 5.273
4.203 5.357
4.231 5.393
4.299 5.480
4.308 5.491
4.352 5.547
4.359 5.556
4.387 5.592
4.440 5.659
4.459 5.683
4.568 5.822
4.671 5.954
4.702 5.993
4.835 6.163
4.846 6.177
4.911 6.260
4.975 6.341
4.979 6.346
5.104 6.506
5.110 6.513
5.241 6.680
5.307 6.764
5.428 6.919
5.569 7.098
5.896 7.515
6.223 7.932
6.552 8.351
7.575 9.655
7.646 9.746
7.718 9.837
8.645 11.019
10.000 12.746
10.697 13.634
11.095 14.142
11.067 14.106
11.579 14.759
11.665 14.868
12.605 16.066
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