FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon mesajı: 'Elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz'

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon mesajı: 'Elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz'

02.12.2022 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan son dakika enflasyon mesajı geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon mesajı: 'Elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan son dakika açıklaması geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel arz şoklarına ve bölgemizde yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonimisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz büyümeye devam etmekte.

Eylülde küresel talepte beklenen gerilemenin sınırlı etkileri görülmekle birlikte, ihracatçı sektörlerin öncülüğünde sanayi üretimi yüksek seyretmeye devam etmekte.

Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak işgücü 34,3 milyon kişiye ulaşırken, işsizlik oranı yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemiz enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır.

Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında toplam istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.

"DÖVİZİN SEYRİ ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMAYA KATKI SAĞLIYOR"

Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızlı ortadan kalkacak baz etkileri bulunmakta. Enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişmelere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım. Aylık enflasyonun kademeli bir şekilde tarihler ortalamalarına yakınsamakta olduğunu gözlemliyoruz. Döviz kurlarının istikrarlı seyir izlemesi enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlıyor. İlerleyen dönemde üretici fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların daha ılımlı bir seyir izleyeceği görülüyor.

Orta vadeli enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3’e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8,8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Merkez Bankası olarak, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üst üste 8 aydır düşüyor! İstanbul zirveden geri döndü: En çok domates zamlandıÜst üste 8 aydır düşüyor! İstanbul zirveden geri döndü: En çok domates zamlandı
Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada
3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor3 aracı birleştirmişler... Türkiye'de 7 milyona satılıyor
Anahtar Kelimeler:
tcbm döviz kuru

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

İbrahim Kalın'ın tepkisi dünyada gündem yarattı! Yayın yarıda kesildi

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Bakan Nebati'den EYT açıklaması: 'Hazırlıklar başlatıldı'

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Kriz büyüyor! Kasada 80 TL olduğunu öğrendi: Bunda bir oyun var

Motorine yeniden zam geliyor…

Motorine yeniden zam geliyor…

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Asgari ücret zammında kırmızı çizgi 7.786 TL!

Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay

Memur ve emekliye yeniden maaş hesaplaması yaptıracak detay

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Panik yarattı: Her 3 insandan birini öldürüyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Evlenme teklifini reddeden genç kadını kucaklayıp kaçırdı!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.