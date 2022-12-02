Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'dan enflasyon mesajı: 'Elimizdeki tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz'

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'dan son dakika açıklaması geldi. TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Merkez Bankası olarak fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları liralaşma stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Meclis'te Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapıyor.

Kavcıoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Küresel arz şoklarına ve bölgemizde yaşanan savaşa rağmen Türkiye ekonimisi sürdürülebilir düzeyde ve kesintisiz büyümeye devam etmekte.

Eylülde küresel talepte beklenen gerilemenin sınırlı etkileri görülmekle birlikte, ihracatçı sektörlerin öncülüğünde sanayi üretimi yüksek seyretmeye devam etmekte.

Eylül ayında mevsimsel etkilerden arındırılmış olarak işgücü 34,3 milyon kişiye ulaşırken, işsizlik oranı yüzde 10,1 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ülkemiz enerji ve emtia fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte sürdürülebilir cari fazla hedefine ulaşacaktır.

Küresel ölçekte sıkışan finansal koşulların da etkisiyle, başta Avrupa ekonomisi için olmak üzere, 2023 yılına ilişkin küresel büyüme tahminleri önemli ölçüde aşağı yönlü güncellenmiştir.

Türkiye, OECD ülkeleri arasında toplam istihdamını en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur.

"DÖVİZİN SEYRİ ENFLASYONDAKİ YAVAŞLAMAYA KATKI SAĞLIYOR"

Mevcut yıllık enflasyon oranında önümüzdeki aylarda hızlı ortadan kalkacak baz etkileri bulunmakta. Enflasyonun gerçek eğilimini anlamak için aylık gelişmelere odaklanmak daha sağlıklı bir yaklaşım. Aylık enflasyonun kademeli bir şekilde tarihler ortalamalarına yakınsamakta olduğunu gözlemliyoruz. Döviz kurlarının istikrarlı seyir izlemesi enflasyondaki yavaşlamaya katkı sağlıyor. İlerleyen dönemde üretici fiyatları kaynaklı enflasyonist baskıların daha ılımlı bir seyir izleyeceği görülüyor.

Orta vadeli enflasyon tahminlerimiz çerçevesinde 2023 yılında enflasyon oranının yüzde 22,3’e düşeceğini, 2024 yılında ise tek haneye gerileyerek yüzde 8,8 oranında gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

Merkez Bankası olarak, fiyat istikrarını sağlamak ve sürdürmek temel amacımız doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elimizdeki tüm araçları Liralaşma Stratejisi çerçevesinde kararlılıkla kullanmaya devam edeceğiz.

