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Volkswagen'in yeni SUV'u Taigo yola çıkıyor! İşte özellikleri

OTOMOTİV HABERLERİ  | 30.03.2021 12:41 | Son Güncelleme

Volkswagen, çok yakında görücüye çıkacağı yeni sportif SUV Coupe modelinin ismini açıklayarak detayları paylaştı. Volkswagen tarafından yapılan açıklamada SUV’un adı Taigo oldu.

Volkswagen'in yeni SUV'u Taigo yola çıkıyor! İşte özellikleri

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsten dolayı otomotiv firmaları fuarlar düzenlemek yerine online ve bireysel lansmanlar yaparak yeni araçlarını tanıtmaya başladı. Volkswagen'in çok yakında tanıtılması beklenen SUV modeli Taigo'dan detaylar geldi.

VOLKSWAGEN'İN YENİ SUV'U; TAIGO!

Volkswagen, çok yakında görücüye çıkacağı yeni sportif SUV Coupe modelinin ismini açıkladı. Gelişmiş teknolojik özellikler ile birlikte dinamik ve heyecan verici tasarıma sahip yeni SUV’un adı Taigo oldu.

taigo

Volkswagen’in küçük segmentteki yeni SUV model ailesine dahil olacak Taigo, sportif bir crossover modeli olarak dikkat çekiyor. Dinamik ve etkileyici bir tasarıma sahip yeni model, ekonomik TSI motor seçenekleri, standart LED farları, tamamen dijital kokpiti ve çok fonksiyonlu sürüş destek sistemleri ile satışa sunulacak.

taigo

Volkswagen’in Brezilya'da başarı yakalayan Nivus modelinden yola çıkılarak tasarlanan Taigo, Avrupa pazarı için de İspanya'nın Pamplona kentinde üretilecek. 2021'in sonunda Avrupa’da, 2022 yılı başında Türkiye’de pazara sunulacak olan yeni CUV’un dünya prömiyerinin bu yaz yapılması planlanıyor.


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