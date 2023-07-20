SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: KDV ve enflasyon için dikkat çeken ifadeler...

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı son dakika olarak açıklandı. TCMB, bir önceki toplantısında faizi 650 baz puan artışla yüzde 15,00 seviyesine yükseltmişti. Açıklamada parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı mesajı verildi. Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023 için 250 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,50 seviyesine yükseldi.

Ekonomistlerin tamamı faizlerin artırılacağı yönünde görüş belirtirken, medyan beklenti ise 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

‘SICAK PARA’ GİRİŞİ İDDİASI

Bankanın beklentiler altında açıklanan faiz kararı için önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre ekonomistler Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sıcak para girişine işaret ederek, faizin daha düşük tutulacağını kaydetmişti. Reuters’ın haberinde, bu kapsamda 8.5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği olmak üzere toplamda 11.5 milyar dolarlık sıcak para girişi olduğu iddia edildi. Ancak banka tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

KDV ARTIŞLARI ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

MİKTARSAL SIKILAŞMA KARARI

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

MERKEZ'İN REZERVLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 1 milyar 545 milyon dolar, net rezervleri ise 81 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 69 milyar 836 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz ile sona eren haftada 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara inerken, toplam rezervler 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 13 milyar 166 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 13 milyar 247 milyon dolara yükseldi.



