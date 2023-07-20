FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: KDV ve enflasyon için dikkat çeken ifadeler...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: KDV ve enflasyon için dikkat çeken ifadeler...

20.07.2023 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası faiz kararı son dakika haberi… Tüm Türkiye’nin gözü kulağı bu açıklamaya çevrilmişti. Haziran’da 27 ay sonra ilk kez faiz artışına giden Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı resmen duyuruldu. Buna göre banka, politika faizini 250 baz puanlık artış ile yüzde 17,50 seviyesine getirdi. Geçtiğimiz ay dili tamamen değiştirilen PPK metninde ise KDV artışlarının enflasyona olumsuz yansıyacağı, ayrıca miktarsal sıkılaştırma çerçevesinde likidite azaltıcı önlemler gelebileceği açıklandı.

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz kararı açıklandı! TCMB, ayağını gazdan çekti: KDV ve enflasyon için dikkat çeken ifadeler...

Yurt içinde piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı son dakika olarak açıklandı. TCMB, bir önceki toplantısında faizi 650 baz puan artışla yüzde 15,00 seviyesine yükseltmişti. Açıklamada parasal sıkılaştırma sürecinin başladığı mesajı verildi. Merkez Bankası faiz kararı Temmuz 2023 için 250 baz puanlık artış ile yüzde 15 seviyesinden yüzde 17,50 seviyesine yükseldi.

Gram altın fiyatı ve dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına ilk tepkisi! Gram altın fiyatı ve dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına ilk tepkisi!

MERKEZ BANKASI (5)

Ekonomistlerin tamamı faizlerin artırılacağı yönünde görüş belirtirken, medyan beklenti ise 500 baz puan artırılarak yüzde 20,00 seviyesine yükseltileceği yönünde oluşmuştu.

‘SICAK PARA’ GİRİŞİ İDDİASI

Bankanın beklentiler altında açıklanan faiz kararı için önemli bir iddia ortaya atılmıştı. Buna göre ekonomistler Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) sıcak para girişine işaret ederek, faizin daha düşük tutulacağını kaydetmişti. Reuters’ın haberinde, bu kapsamda 8.5 milyar dolarlık sukuk ihracı ve Eximbank üzerinden 3 milyar dolar ihracat desteği olmak üzere toplamda 11.5 milyar dolarlık sıcak para girişi olduğu iddia edildi. Ancak banka tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

## GÜNCEL PİYASA VERİLERİ İÇİN TIKLAYIN...

Karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir.

Küresel enflasyon düşerken, halen uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, dünyanın birçok ülkesinde merkez bankaları parasal sıkılaştırma sürecine devam etmektedir.

KDV ARTIŞLARI ENFLASYONU TETİKLEYEBİLİR

Ülkemizde, yakın döneme ilişkin göstergeler enflasyonun ana eğiliminde yükselişin sürdüğüne işaret etmektedir. Bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, ücret ve kur kaynaklı maliyet yönlü baskılar ile hizmet enflasyonundaki katılık belirleyici olmaktadır. Kurul, bu unsurlara ek olarak vergi düzenlemeleri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngörmektedir.

Doğrudan yabancı yatırımlar, dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış ve turizm gelirlerinin desteğiyle cari işlemler hesabındaki dengelenme fiyat istikrarına güçlü katkıda bulunacaktır.

Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir.

MİKTARSAL SIKILAŞMA KARARI

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Sadeleşme süreci, etki analizleri dikkate alınarak kademeli olarak devam edecektir. Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır.

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.

DOLAR (38)

MERKEZ'İN REZERVLERİNDE ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) brüt rezervleri 14 Temmuz itibarıyla 1 milyar 545 milyon dolar, net rezervleri ise 81 milyon dolar artış gösterdi.

TCMB verilerine göre, bir önceki hafta 69 milyar 836 milyon dolar olan brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz ile sona eren haftada 71 milyar 381 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri 40 milyar 580 milyon dolardan 41 milyar 681 milyon dolara inerken, toplam rezervler 110 milyar 416 milyon dolardan 113 milyar 62 milyon dolara çıktı.

Bir önceki hafta 13 milyar 166 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 13 milyar 247 milyon dolara yükseldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası'ndan kredi kararı! Merkez Bankası'ndan kredi kararı!
Gram altın fiyatı ve dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına ilk tepkisi!Gram altın fiyatı ve dolar kurunun Merkez Bankası faiz kararına ilk tepkisi!
Rusya’dan Türkiye için şaşırtan hamleRusya’dan Türkiye için şaşırtan hamle
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası Faiz kararı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Havada panik! “Zaman döngüsüne takıldım”

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Klasik, Macera, Go, Master... Hangi Stanley termos serisi size uygun? Sizin için inceledik

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Galibiyet sevincini göğüslerini göstererek yaşamıştı! Affetmediler...

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Yasak aşk yaşadığı sevgilisi ayrılmak istedi! İntikamı çok acı oldu

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Lezzetli ve sağlıklı yemekler onunla mümkün! Emsan tencerede fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.