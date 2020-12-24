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Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2020 14:01 | Son Güncelleme

Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 200 baz puanlık artışla yüzde 15'ten yüzde 17'ye yükseltti.

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bugün gerçekleştirilen yılın son PPK'sının ardından politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17'e yükseltti. Piyasalarda TCMB'nin faizi 150 baz puan civarında artırması bekleniyordu.

SON 3 TOPLANTIDA 875 PUANLIK ARTIŞ

TCMB önceki iki toplantısında faizi 675 baz puan artırmıştı. Böylece bugünkü toplantıyla birlikte 3 toplantıda artırım toplam 875 baz puana ulaştı.

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Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Küresel ekonomiye dair veriler üçüncü çeyrekte başlayan kısmi toparlanmanın devam ettiğine işaret etmektedir. Ancak, aşıya dair olumlu gelişmelere karşın, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler devam etmektedir.

Milli gelir verileri ve son çeyreğe ilişkin göstergeler iktisadi faaliyette güçlü bir seyre işaret etmektedir. Ancak, artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlik oluşturmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan yüksek kredi büyümesinin birikimli etkileriyle güç kazanan iç talep cari işlemler açığını artırmaktadır.

İç talep koşulları, döviz kuru başta olmak üzere birikimli maliyet etkileri, uluslararası gıda ve diğer emtia fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma, fiyatlama davranışları ve enflasyon görünümünü olumsuz etkilemeye devam etmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, 2021 yılsonu tahmin hedefini göz önünde bulundurarak, güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.

Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, ters para ikamesinin başlaması, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.

TCMB karar alma süreçlerinde orta vadeli bir perspektifle, enflasyonu etkileyen tüm unsurları ve bu unsurların etkileşimini temel alan bir analiz çerçevesi benimsemektedir. Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır."

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Okuyucu Yorumları 14 yorum
HAYAT EVE DEĞİL HAYAT ARTIK EKONOMİ YE SIĞMIYOR MİLLET UYANDI DÖVÜZÜNÜ BOZMAZ YEMİYOR ARTIK.
23 'e kadar yolunuz var mı acaba? ALLAH göstermesin 23'ü size inşALLAH :D
@hakan_boyner inş yükselir vadede paramız bırakta katlansın :)
faiz sebeptir enflasyon sonuç
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