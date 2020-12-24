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Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş

DOVİZ HABERLERİ  | 24.12.2020 14:21 | Son Güncelleme

Merkez Bankası’nın faizi 200 baz puan artırmasıyla dolar ve euro kurlarında sert düşüş yaşandı. Dolar/TL 7,62 seviyelerinden 7,55 çekilirken euro/TL 9,33'ten 9,22'ye geriledi.

Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17’ye yükselti. Merkez’in faiz kararının ardından döviz kurlarında düşüş gözlendi. Güne 7,64’ten başlayan dolar kuru, karar sonrasında 7,55 seviyelerine kadar düştü. Euro ise 9,33 liradan 9,22 seviyelerine geriledi.

Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 baz puan artışla yüzde 16,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.

Uzmanlar, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladıSon dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı


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