Faiz kararı sonrası dolarda sert düşüş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 17’ye yükselti. Merkez’in faiz kararının ardından döviz kurlarında düşüş gözlendi. Güne 7,64’ten başlayan dolar kuru, karar sonrasında 7,55 seviyelerine kadar düştü. Euro ise 9,33 liradan 9,22 seviyelerine geriledi.
Ekonomistlerin beklentisi politika faizinin 150 baz puan artışla yüzde 16,50 seviyesine çıkarılacağı yönündeydi.
Uzmanlar, yurt dışında ise ABD'de dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini bildirdi.
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