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SON DAKİKA: Merkez Bankası kararını duyurdu! Uzmanlardan ilk yorum geldi! Ne araba ne ev! "Şu an zamanı değil, ilave düzenlemeler gelebilir!"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
23.07.2024 15:01
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası son dakika faiz kararını duyurdu. Banka beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 50'de sabit bırakırken uzmanlardan da ilk değerlendirmeler geldi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası kararını duyurdu! Uzmanlardan ilk yorum geldi! Ne araba ne ev! "Şu an zamanı değil, ilave düzenlemeler gelebilir!"

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), temmuz ayı faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini beklentilere paralel yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Ekonomist Muhammet Bayram, kredi ile ev veya araba alacakları uyardı. Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise "Kredi büyümesine yönelik ilave düzenlemeler de gelebilir." görüşünü paylaştı. Bu ay da politika faizini sabit bırakan Merkez Bankası ne zaman indirime gider?

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"NE ARABA ALMANIN NE KONUT ALMANIN ŞU AN ZAMANI DEĞİL"

Milliyet'e konuşan Bayram, "Ücretlerde artış sınırlı kaldı. Bununla beraber bir vatandaş ev alacağı zaman, ihtiyaç kredisi kullanacağı zaman buna yansıması ne? 100 bin TL tüketici kredisi çekilirse 24 ay vadede 7 bin 895 TL. 1 milyon TL taşıt kredisi için 24 ay vadede aylık 78 bin TL, geri ödemesi 1 milyon 895 bin TL. 3 milyon TL konut alsanız 120 ay vade olsa aylık ödemesi 106 bin TL. Geri ödemesi 12 milyon TL. Ne araba almanın ne konut almanın şu an zamanı değil.” dedi.

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"KREDİ BÜYÜMESİNE YÖNELİK İLAVE DÜZENLEMELER DE GELEBİLİR"

Prof. Dr. Abdulkadir Develi ise şu düşünceleri kaydetti:

"Hizmet enflasyonundaki katılık devam diyor. Gıda fiyatlarına dikkat çekiliyor. Enflasyonist baskıdan korunmak amacıyla değerli TL destekleniyor. Güçlü TL süreci destekleniyor. ABD’de Fed halen politika faizini indirmedi. Belki seçimlerden sonrasına kaldı.

Biz ancak Fed burada ilk faiz indirimini yaptıktan sonra gidişata göre faiz indirimlerini konuşabiliriz. Sıkılaştırma süreci devam ediyor. Kredi büyümesine yönelik ilave düzenlemeler de gelebilir."

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Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu! Merkez Bankası FAİZ KARARI açıklandı! Politika faizi belli oldu!
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