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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi! Kritik gün yarın

24.11.2021 22:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, BDDK Başkanı ve banka müdürleriyle görüşecek.

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan ekonomi zirvesi! Kritik gün yarın

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yarın akşam BDDK Başkanı ve banka müdürleriyle görüşecek.

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Şahap Kavcıoğlu
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