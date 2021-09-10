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Son Dakika: Merkez Bankası'ndan önemli uyarı! Ödeme yaptıysanız dikkat

10.09.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından son dakika yapılan açıklamada , "Bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur" uyarısında bulundu.

Son Dakika: Merkez Bankası'ndan önemli uyarı! Ödeme yaptıysanız dikkat

Merkez Bankası, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulmasının suç olduğunu bildirerek, "TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır" açıklamasında bulundu.

"İZİNSİZ ÖDEME HİZMETİ SUNMAK SUÇTUR"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, izinsiz ödeme hizmeti sunan kişi ve kuruluşlar hakkında bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şöyle denildi;

"Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 6493 sayılı “Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun” uyarınca ödemeler alanını düzenlemekle ve denetlemekle görevlendirilmiştir.

Son zamanlarda ilgili mevzuatın gerektirdiği izin ve yetkiler olmadan bir kısım işletmeler ve kişiler tarafından para transferi ve fatura ödemeleri hizmetlerine aracılık edildiği ve bu amaçla üçüncü kişilerden para tahsil edildiği yönünde ihbar ve şikâyetler alınmaktadır. Tahsilatı yapılmış fonların ödemelerde kullanılmayıp mağduriyet yaratıldığına yönelik yoğun bildirimler ile karşılaşılmaktadır.

Ülkemizde ödeme hizmetlerinin sunulabilmesi ancak gerekli lisansların alınmış olması şartıyla mümkündür. Bankalar, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) ile faaliyet izni almış ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları tarafından ödeme hizmetleri yerine getirilebilmektedir. Para transferi, fatura ödemelerine aracılık edilmesi ve benzeri ödeme hizmetlerini sunabilecek yetkili kuruluşlar TCMB internet sitesinde liste halinde ilan edilmektedir. Ödeme hizmeti sunmaya yetkili olduğu kesin tespit edilemeyen kişilere itibar edilmemesi ve bunlar aracılığı ile herhangi bir ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Ayrıca, bankalar, PTT ve listede yer alan ödeme ve elektronik para kuruluşları ile bunların temsilcileri dışında ödeme hizmeti sunulması suçtur. TCMB tarafından izinsiz faaliyet gösteren işletmeler ve kişiler hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmasını teminen ilgili Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulmaktadır. Bu kurum ve kuruluşların dışında ödeme hizmeti alınmaması ve yasal olmayan ödeme hizmeti sunulması iddialarının TCMB’ye bildirilmesi olası mağduriyetleri önleyecektir.

Gerekli lisanslar ile izin ve yetkileri olmaksızın ödeme ve elektronik para kuruluşu veya bunların yetkili temsilcisi gibi davranan işletme ve kişilerle karşılaşılması halinde, TCMB internet sitesinde yer alan iletişim sekmesini (TCMB-Sorularınız İçin) veya e-Devlet üzerinden TCMB’ye Sorun sekmesini kullanarak ihbarda bulunulması, TCMB tarafından Cumhuriyet başsavcılıklarına başvuruda bulunulabilmesi bakımından önem arz etmektedir."

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Anahtar Kelimeler:
TCMB
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