Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolardan ilk tepki: İşte dolar/TL'nin yeni fiyatı!

Son dakika haberine göre Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplandı. Toplantının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından aralık ayı faiz kararı açıklaması geldi.
Son dakika haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını faiz kararını politika faizini toplam 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası politika faizini yüzde 14 seviyesine çekti.
TCMB, önceki iki PPK toplantısında politika faizini toplam 100 baz puan indirerek yüzde 16'dan yüzde 15'e düşürmüştü.
Güne 14,79 lira seviyesinde başlayan dolar kuru sabah saatlerinde yüzde 0,3 civarında yükselerek 15' lirayı gördü.
Faiz kararı sonrasında dolar 15,67 seviyesine çıktı ardından 15,3764 lira seviyesine geriledi.
Euro ise 17,72 lira seviyesine yükseldikten sonra 17,39 liraya geriledi.
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